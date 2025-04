Stres wrogiem człowieka

Współcześnie stres stał się wrogiem naszego życia. Powoduje napięcia i zmartwienia, odbiera nam poczucie szczęścia, radości, dobrego samopoczucia, pozbawia nas kreatywności, miłości, harmonii, wyczerpuje i skraca życie.

Jak udowodniają badania, jest przyczyną nasilenia i objawienia 90% wszystkich chorób umysłowych i fizycznych. Nadciśnienie, choroby serca, wrzody, wysoki poziom cholesterolu są bezpośrednio związane ze stresem. Długotrwałe narażenia na stres jest podstawą zaburzeń psychicznych, jak bezsenność, lęki, depresja, niska tolerancja na doznawane zawody, wybuchy gniewu i agresja, rozdrażnienie.

Większość tych cywilizacyjnych chorób to choroby nadmiaru. Choroby krążenia bezpośrednio wynikają z nadmiaru cholesterolu w naszych arteriach i żyłach. Otyłość jest poważnym problemem nowoczesnego społeczeństwa i jest głównym czynnikiem wielu chorób. Artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów jest akumulacją toksycznych substancji w stawach i obniżeniem odporności. Generalnie chodzi o nadmiar konsumpcji, ale nie tylko żywności, lecz także wrażeń zmysłowych.

Wokół nas dzieje się zbyt wiele, za dużo jest stymulacji, za dużo wszystkiego. W tym rozumieniu żyjemy w świecie, społeczeństwie nadmiernej konsumpcji. Jeżeli masz już rower, to chcesz samochód, jeśli już masz samochód, to chcesz samolot, a jeśli już go masz, to chcesz więcej. Czynniki stresogenne nie mają końca.

Inteligencja a stres

W ajurwedzie od samego początku mówi się, że pierwszą przyczyną choroby jest ludzka inteligencja. Nazywa się to ‘Pragnja Aparadha’ – błędem umysłu. Błąd ludzkiej inteligencji jest pierwszym i najgłębszym czynnikiem chorobotwórczym. Dwa tysiące lat temu już wiedziano, że dziś w XXI wieku stres będzie kluczowym czynnikiem w naszym życiu.

43% ludzkiej populacji cierpi na dolegliwości związane ze stresem.

Stres związany jest z sześcioma głównym przyczynami śmierci we współczesnym społeczeństwie. My zaś jesteśmy bezsilni i ulegamy mu. Przykładem mogą być sami lekarze medycyny konwencjonalnej, którzy sami są zestresowani często w większym stopniu. Konwencjonalna medycyna jasno podaje, że nie posiada w swym zakresie zabiegów na choroby związane ze stresem. Krążymy po omacku w ciemnościach, faszerując się lekami, wpadamy w nałogi, depresje nie rozumiejąc co się dzieje.

W tych okolicznościach joga i ajurweda wydają się najlepszym lekarstwem. W czasie globalizacji i przenikania kultur, możemy korzystać ze starożytnych dobrodziejstw Wchodu. Na Zachodzie dyscypliny jogi i ajurwedy przeżywają obecnie wielkie zainteresowanie po ponad 100 latach szerzenia. Wszędzie tam, gdzie są ludzie bezradni na stres, powstają szkoły jogi, w ofertach spa można doświadczyć wielu orientalnych zabiegów. W samych Indiach najlepszym przykładem walki ze stresem są choćby kluby śmiechu, gdzie nagromadzone napięcie w atmosferze może być wyładowane przez eksplozję śmiechu. Śmiech jest częstym atrybutem joginów. Sam w sobie może być techniką jogiczną, ponieważ kiedy się śmiejemy, to nie myślimy, nasz umysł się wyłącza.

Błąd umysłu

Według ajurwedy stres jest powodowany przez nadużycie lub niewłaściwe użycie umysłu.

Na przykład intensywna praca umysłowa przez wiele godzin dziennie, długi czas spędzony przed komputerem może spowodować nierównowagę Prana Vata, jednej z pięciu pran, odpowiedzialnej za relacje umysłu z ciałem i związanej z aktywnością mózgu, energii i umysłu. Pierwszym symptomem nierównowagi prana vata jest utrata odporności na codzienny stres. Z czasem jak osoba staje się coraz bardziej zestresowana, wpływa to na umysłowe funkcje takie jak dhi, dhriti, smriti –zdolność uczenia, zapamiętywania i przypominania. Umysł tej osoby staje się nadaktywny, a w tym samym czasie osoba ta traci zdolność podejmowania właściwych decyzji, pozytywnego myślenia, entuzjazm i zaczyna cierpieć na bezsenność.

Wskazania ajurwedy

Aby zapanować nad codzienną porcją umysłowego stresu musimy zacząć od koordynowania naszej aktywności umysłowej, a następnie zadbać o pacyfikację prana vata, na przykład przez dietę równoważącą vata, zawierające słodki, kwaśny oraz słony smak. A także ciepłe mleko i lekkie produkty nabiałowe. I niezwykle skuteczne wykonywanie samodzielnie codziennej abhjangi, masażu ciepłym olejem całego ciała. Powinniśmy zadbać o zrównoważony odpoczynek, jaki daje joga, umożliwiając introspektywę i uwolnienie.

Podobnie głęboki masaż z elementami akupresury i rozciągającymi, pozwoli uwolnić nas od nadmiaru wrażeń. Jeżeli masz problemy z zasypianiem, unikaj stymulantów takich jak kofeina. Relaksacyjna aromaterapia i medytacja pomogą uspokoić umysł.

Więcej o tym, jakie korzyści płyną z ajurwedy i jaki ma ona wpływ na nasze zdrowie znajdziecie w pierwszym numerze Magazynu JOGA.

