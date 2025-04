Co to jest akupresura?

Według tradycyjnej medycyny chińskiej ciało człowieka oplecione jest przez system kanałów energetycznych, zwanych meridianami. Kanałami tymi nieprzerwanie płynie energia życiowa Qi. Od niezakłóconego i harmonijnego przepływu tej energii zależy nasze zdrowie i poziom sił witalnych. Co jednak zrobić, gdy przepływ energii w naszych meridianach zostanie zablokowany? Z pomocą przyjdzie nam akupresura.

Jest to naturalna metoda leczenia, wywodząca się z tradycyjnej medycyny chińskiej. Polega na masażu lub naciskaniu określonych punktów akupunkturowych na ciele człowieka, zwanych inaczej receptorami.

Receptory umiejscowione są wzdłuż kanałów – meridianów i są odpowiedzialne za pracę różnych narządów. Zgodnie z założeniami tradycyjnej medycyny chińskiej, umiejętna stymulacja odpowiednich receptorów może skutecznie leczyć wiele różnych schorzeń, a także uśmierzać ból.

Wskazania

Jakie punkty lub ich kombinacje należy masować, uzależnione jest od choroby lub dolegliwości, z którą się zmagamy. Zwolennicy akupresury wśród wskazań do jej stosowania wymieniają m.in.:

choroby układu krążenia – zaburzenia rytmu serca, miażdżyca, nadciśnienie;

– zaburzenia rytmu serca, miażdżyca, nadciśnienie; choroby układu pokarmowego – wrzody żołądka i dwunastnicy, niestrawność, kolka jelitowa, nieżyt żołądka;

– wrzody żołądka i dwunastnicy, niestrawność, kolka jelitowa, nieżyt żołądka; choroby układu oddechowego – astma, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok;

– astma, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok; choroby neurologiczne – padaczka, zaburzenia czuciowe i ruchowe kończyn, choroby korzeni i splotów nerwowych;

– padaczka, zaburzenia czuciowe i ruchowe kończyn, choroby korzeni i splotów nerwowych; choroby układu moczowo-płciowego – zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia w okresie menopauzy.

Poza wymienionymi chorobami akupresura stosowana jest przy leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia snu czy nerwice. Ponadto uznawana jest za skuteczny środek w walce z dolegliwościami bólowymi – głowy, kręgosłupa, reumatycznymi, mięśniowymi, a także nerwobólami.

Jak to się robi?

Do wykonywania masażu punktów akupunkturowych, oprócz dłoni, wykorzystuje się także różnego rodzaju gumowe piłeczki lub rolki z wypukłościami, dobierane w zależności od masowanego miejsca i zamierzonego efektu.

Zlokalizowanie na ciele receptorów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych narządów, wymaga wiedzy o ich rozmieszczeniu. Punkt związany z określonym narządem niekoniecznie musi znajdować się w pobliżu tego narządu. Popularne jest masowanie stóp, na których można odnaleźć punkty odpowiadające większości ludzkich narządów.

Właściwie każdy, bez obaw, może stosować akupresurę, gdyż jest to bezpieczna, nieinwazyjna metoda leczenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku poważniejszych dolegliwości zawsze niezbędna jest wizyta u lekarza, a naturalne sposoby leczenia warto traktować jako uzupełnienie właściwej terapii.