Akupunktura - lek na nudności?

Edward Ernest i jego współpracownicy w 2007 r. w wyniku przeprowadzonych analiz uznali, że „ akupunktura jest efektywna w niektórych, ale nie we wszystkich stanach.”

Badacze, używając protokołu tzw. ewaluacji badań medycznych (EBM) znaleźli mocne dowody, że akupunktura jest w miarę efektywna przy zapobieganiu nudnościom.

Analiza z 2008r. wskazuje, że powiązanie akupunktury z konwencjonalnym leczeniem bezpłodności jak zapłodnienie In vitro zwiększa szanse powodzenia takich medycznych zabiegów.

Toczy się dyskusja co do tego, czy akupunktura może leczyć chroniczne zapalenie korzonków oraz panuje sceptycyzm, co do jej skuteczności w leczeniu bólów szyi i głowy.

W większości innych przypadków stwierdzono albo brak skuteczności (np. pomoc w rzuceniu palenia), albo też niewystarczającą liczbę dowodów, które mogłyby rozstrzygnąć czy akupunktura jest efektywna (np. leczenie bólu ramion). Podczas gdy niewiele wiemy o mechanizmach, przy których akupunktura może działać, przegląd badań wskazuje, że punkty akupunktury dają różne efekty aktywności mózgu w określonych jego obszarach, które nie są możliwe do przewidzenia anatomicznie.

WHO o akupunkturze

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) i Amerykański Związek Medyczny (AMA) również odnieśli się do akupunktury. Chociaż organizacje te nie zgadzają się ze standardami i interpretacją materiałów dotyczących akupunktury, występuje ogólna zgoda, że jest ona stosunkowo bezpieczna, a prowadzenie dalszych badań jest uzasadnione.

W 1997 roku NIH Consensus Development Conference Statement stwierdził: „wyniki ujawniły, na przykład, skuteczność akupunktury w eliminowaniu pooperacyjnych mdłości i wymiotów oraz bólu zębów. Występują także inne sytuacje jak uzależnienia, rehabilitacja pozawałowa, bóle głowy, problemy menstruacyjne i zapalenie korzonków, schorzenia kanałów nadgarstka czy astma, w których akupunktura może być pomocniczą formą leczenia, dopuszczalną alternatywą, bądź może być włączona w całościowy program”.

