Aronia czarna (łac. Aronia melanocarpa) to roślina krzewiasta z rodziny różowatych (Rosaceae), której owoce są źródłem cennych bioaktywnych związków o szerokim zastosowaniu zarówno kulinarnym, jak i prozdrowotnym.

Owoce aronii wyróżniają się bogactwem antyoksydantów, w tym szczególnie polifenoli, jak kwasy fenolowe, oraz flawonoidów, takich jak antocyjany, proantocyjanidyny i flawonole.

Jednak to wysoka zawartość antocyjanów w owocach aronii jest szczególnie ceniona. Są to związki które nadają roślinom ciemnoczerwony, fioletowy i niebieski kolor. Są wyjątkowo silnymi przeciwutleniaczami, silniejszymi nawet niż witamina C resweratrol czy witamina E. A owoce aronii są jednymi z najbogatszych w te związki w świecie roślin.

Najwięcej antocyjanów znajduje się w skórce owoców. Niestety owoce nie są zbyt smaczne (mają cierpki smak), więc dopiero po połączeniu z cukrem i przeróbce, zyskują pod względem smakowym.

Jedzenie aronii reguluje poziom cholesterolu, wykazuje działanie przeciwnowotworowe, chroni naczynia krwionośne i działa przeciwzapalnie. Roślina ma właściwości przeciwkrwotoczne i poprawia krzepliwość krwi. Dzięki korzystnemu wpływowi na profil lipidowy i poziom glukozy we krwi, regularne jedzenie aronii może zapobiegać cukrzycy i chorobom sercowo-naczyniowym, a także nadciśnieniu.

Badania wykazują, że aronia ma też pewne właściwości bakteriostatyczne i przeciwwirusowe – działa np. przeciwko bakteriom E. coli i gronkowcowi złocistemu, a także wirusowi grypy.

Aronia ma właściwości hepatoprotekcyjne, czyli chroni wątrobę przed uszkodzeniami. Tę wyjątkową roślinę stosuje się też na hemoroidy oraz w nieżycie żołądka.

Aronia nie jest rośliną trującą. W literaturze naukowej nie występują dane na temat ubocznych czy toksycznych skutków spożycia owoców aronii lub soku czy ekstraktu z owoców. Owoce są w pełni jadalne, ale uwaga pestki, liście oraz łodygi zawierają toksyczne związki kwasu cyjanowodorowego (inaczej kwasu pruskiego), które mogą powodować zatrucia.

Dlatego nie należy spożywać pestek aronii oraz innych fragmentów tej rośliny, gdyż mogą być one trujące. Owoce aronii należy jeść bez pestek. Także inne rośliny z tej samej co aronia rodziny - w tym jabłka, wiśnia, gruszka czy morela - mają w pestkach toksyczne dla człowieka związki.

Owoce aronii pojawiają się od końca sierpnia do połowy września. Rosną w formie luźnych gron po 10-15 owoców na końcach pędów. Aronię można pomylić ją z innymi drzewami, np. czeremchą, choć jest blisko spokrewniona z jabłkiem.

Aronię rzadko spożywa się w postaci świeżych, surowych owoców. Raczej stosuje się owoce do produkcji soków, syropów, dżemów, galaretek, herbat, naparów i suplementów diety. Aronia jest także wykorzystywana jako barwnik spożywczy.