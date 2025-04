Bukszpan wieczniezielony (łac. Buxus sempervirens) jest zimozielonym krzewem o mięsistych drobnych liściach, powszechnie uprawianym na żywopłoty. Roślina pochodzi z regionu śródziemnomorskiego, jednak jest popularna na całym świecie, również w Polsce. Substancje zawarte w bukszpanie po spożyciu mogą spowodować groźne zatrucie oraz zakłócenie działania ośrodka oddechowego znajdującego się w mózgu. Przypadkowe zjedzenie liści bukszpanu zagraża zwłaszcza w przypadku dzieci oraz zwierząt, takich jak psy, koty czy konie.

Tak, bukszpan jest rośliną trującą. Toksyczne związki są obecne w korze, liściach i owocach krzewu – są to alkaloidy steroidowe (buksyna, parabuksyna, buksydyna, cyklobuksyna B, buksamina E). Spożyte w znacznej ilości wywołują zatrucie i działają na ośrodkowy układ nerwowy. Przypadki zatruć wśród ludzi są jednak na szczęście rzadkie. Jeżeli nawet doszło do przypadkowego połknięcia kilku listków, prawdopodobnie nie wywoła to groźnych objawów. Chociaż trzeba trzymać rękę na pulsie i pilnie zgłaszać lekarzowi każdy niepokojący objaw po takim incydencie.

Buksyna i inne związki obecne w bukszpanie po spożyciu mogą powodować objawy zatrucia takie jak:

W skrajnych przypadkach zjedzenie bukszpanu powoduje śmierć poprzez zakłócenie działania ośrodkowego układu nerwowego i jego obszarów odpowiedzialnych za oddychanie. Roślina może działać toksycznie na skórę przy bezpośrednim kontakcie, powodując zaczerwienienie i podrażnienia.

Chociaż roślina ma potencjał toksyczny, to od wieków była stosowana w medycynie ludowej. Naukowcy obecnie badają właściwości przeciwnowotworowe bukszpanu, a ekstrakt jest z powodzeniem testowany w terapii osób zakażonych HIV.

Algierscy badacze zaobserwowali hamujące działanie ekstraktu z bukszpanu na komórki raka piersi. Związki pozyskane z tej rośliny zaburzały cykl rozwojowy raka i inicjowały śmierć komórek nowotorowych. Z kolei włoscy naukowcy z University of L'Aquila, dowiedli, że ekstrakt z liści bukszpanu blokował namnażanie komórek czerniaka, raka jelita grubego i raka prostaty. Są to ciekawe obserwacje, które wymagają jednak dalszych badań.

Bukszpan ma również swoje miejsce w medycynie niekonwencjonalnej. W leczeniu ludowym był stosowany na różne dolegliwości w tym:

Zawarte w roślinie składniki wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, silnie uspokajające, napotne, żółciopędne i przeciwkrwotoczne. To wszystko nie oznacza jednak, że można osiągnąć korzyści, samodzielnie stosując bukszpan. Jego jedzenie jest niebezpieczne i należy tego unikać, oraz chronić dzieci i zwierzęta przed przypadkowym spożyciem rośliny.