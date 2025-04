W medycynie chińskiej wszystkie choroby są postrzegane jako brak równowagi w organizmie.

Zadaniem lekarza jest przywrócenie tej równowagi, a nie leczenie konkretnej choroby.

Zalecone leczenie będzie różne dla różnych pacjentów w zależności od przyczyny braku równowagi.

Nie wszystkie zioła są zdrowe!

Powszechnym błędem jest przekonanie, że wszystkie dobra naturalne znajdujące się na ziemi są bezpieczne i korzystne dla zdrowia. To z pewnością nie jest prawda.

Wieki temu tradycyjni chińscy zielarze przetestowali zioła na sobie i zatruli się nimi, by udokumentować błędność tego twierdzenia.

Do ziół należy podchodzić z otwartym umysłem i sercem, ale zarazem z szacunkiem i ostrożnością.

Zioła są lekiem, zatem powinny być używane mądrze i z umiarem. Pojedyncze zioła wchodzące w skład mieszanki są bezpieczne w użyciu, jednak bywa, iż niektóre z nich mogą być szkodliwe, gdy stosowane są przez długi okres.

Stosowanie pojedynczych ziół jest niewskazane, oprócz pewnych wyjątków, do których należą zioła: Ginkgo biloba, Ginseng, Reishi, Cordyceps.

Zalecana jest wizyta u zielarza lub lekarza, który określi stan zdrowia i wybierze odpowiednią terapię ziołową. W przypadku poważnych bądź przewlekłych chorób, zalecana jest opieka i nadzór profesjonalnego lekarza, by najlepiej wykorzystać to, co medycyna tradycyjna i niekonwencjonalna mają do zaoferowania.

Łączenie ziół

Od dawna wiadomo, że niektóre zioła są najskuteczniejsze w połączeniu z innymi. Większość tabletek jest formą ziół specjalnie przygotowanych na poszczególne dolegliwości. Różne zioła mają różne właściwości, natomiast właściwie połączone działają skuteczniej. Niektóre zioła jak Siberian Ginseng, Reishi Mushroom są zazwyczaj używane pojedynczo, gdyż ich indywidualne właściwości zaspokajają potrzeby chorych. Nie jest zalecane łączenie tych ziół z innymi.

