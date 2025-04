Poznaj delfina

Delfin to ssak w naturalnym środowisku zamieszkujący morza i oceany na całym świecie. Żyje od 7 do 21 lat. Posiada gładką skórę z gruczołami wydzielającymi śluz, wydłużoną szczękę, wiele stożkowatych zębów i zaokrąglone czoło, w którym znajduje się narząd echolokacji.

Są zwierzętami żyjącymi w gromadach. Ich wielkość może liczyć od kilku do kilkuset osobników. Dzięki tworzeniu tak licznych grup potrafią odeprzeć ataki drapieżników, a zwłaszcza rekina.

Pływająca mądrość

Delfiny posiadają duży mózg o silnie pofałdowanej korze i swą inteligencją dorównują szympansom. Jego budowa świadczy także o wysokim stopniu rozwoju psychicznego.

Więzi społeczne delfinów są zadziwiające. Nawzajem się opiekują i pomagają osobnikom słabszym. Zdarzało się, że pomagały ludziom w potrzebie w taki sposób, że eskortowały ich do brzegu.

Porozumiewają się dzięki dźwiękom o różnej częstotliwości, jak również i echolokacji. Wysyłają ultradźwiękowe sygnały, które odbijają się od obiektów w wodzie i wracają w postaci echa.

Więź z ludźmi

Człowiek znalazł dla tego niesamowitego, społecznego stworzenia również inne, jakże pożyteczne zajęcia. I bynajmniej nie tylko my szukamy z nimi kontaktów, ale i delfiny interesują się rasą ludzką.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych szkoliła te morskie ssaki do zadań militarnych. W latach 80 delfiny wykrywały miny podwodne w Zatoce Perskiej.

Najpopularniejszą relacją między delfinami a ludźmi jest jednak delfinoterapia.

Zabawa, ruch, leczenie

Delfinoterapia to pomoc delfinów przy leczeniu chorób psychicznych i fizycznych u dzieci oraz dorosłych. Polega ona na wspólnych zabawach, podczas których wykonywane są przeróżne ćwiczenia ruchowe.

Jak to działa?

Uważa się, że emisja ultradźwięków działa leczniczo na pacjenta. Dźwięk delfina przenika przez ludzkie tkanki w poszukiwaniu chorobowo zmienionych miejsc. Dokonuje drobnych regeneracji zniszczonych, chorych miejsc, gdyż (jak się przypuszcza) „ciekawi” go wszystko, co odbiega od normy – protezy, nowotwory.

Podobne efekty w przypadku niektórych schorzeń daje hipoterapia, dogoterapia (praca z udziałem zwierząt), jak i rehabilitacja, w której zwierzęta nie biorą udziału.

Co pomagają leczyć?

Schorzenia, w których stosowana jest delfinoterapia, to: zaburzenia funkcjonowania centralnego systemu nerwowego, porażenie mózgowe, wczesny autyzm dziecięcy, zespół Downa, zaburzenia mowy i słuchu. Wyjątkowa skuteczność została potwierdzona w leczeniu zespołów stresu pourazowego, traum psychicznych, dysleksji. Coraz częściej stosuje się tę metodę w rehabilitacji osób dorosłych, u których występują problemy neurologiczne (np. stany po udarach mózgu), a także u osób cierpiących na depresję, psychozę maniakalno-depresyjną.

Podejście naukowe

Naukowcy są sceptyczni co do efektów tej formy leczenia, szczególnie w zakresie wpływu emitowanych przez delfiny ultradźwięków.

Po sesjach delfinoterapii zauważa się jednak pozytywne skutki u osoby chorej. Sama obecność tego wspaniałego zwierzęcia jest z pewnością ogromną motywacją do wykonania ćwiczeń terapeutycznych. Pacjent skupia uwagę, doznaje dodatkowych bodźców i przeżyć psychofizycznych.

