Hipnoza – odmienna świadomość

Mianem „hipnoza” określa się stan odmiennej, zmiennej świadomości, który może przypominać sen na jawie. Osoba, która poddana jest hipnozie, staje się bardzo podatna na wszelkie sugestie i może zrobić wszystko, o co poprosi ją hipnotyzer.

Jak działa hipnoza?



Podczas sesji hipnotyzer wprowadza daną osobę w odmienny stan świadomości. Obecnie bardzo dużo osób uważa, że nie pozwoliłyby sobie na to i że nie jest możliwe ich zahipnotyzowanie. W odpowiedzi na takie stwierdzenia na twarzach hipnotyzerów pojawia się uśmiech.

Okazuje się bowiem, że ponad 90% ludzi jest podatnych na hipnozę. Poza tym znacznie łatwiej jest wprowadzić w trans osoby o podwyższonym ilorazie inteligencji, z rozwiniętą wyobraźnią. Jak podają terapeuci powodzenie sesji zależy od samego pacjenta, tj. jego nastawienia, zaangażowania, samopoczucia, inteligencji, wyobraźni, temperamentu etc.

Warto wiedzieć, że nie tyle samo wprowadzenie w odmienny stan świadomości ma korzystne działanie na człowieka, ile właśnie wyobrażenia i sugestie, którym pacjent jest poddawany.

Co można leczyć?



Okazuje się, że jedną z dolegliwości, w których leczeniu pomocna może być hipnoza, jest depresja. Chory zazwyczaj odczuwa m.in. smutek, ma problemy z koncentracją, zaniżoną samoocenę oraz przesadne, nieuzasadnione niekiedy, poczucie winy. Te dolegliwości mogą zostać zminimalizowane poprzez hipnozę. Okazuje się, że hipnoterapia może zmienić sposób postrzegania otoczenia przez chorego na depresję. Dzięki niej może on zacząć dostrzegać więcej pozytywnych aspektów życia niż dotychczas, może zmienić się też jego nastrój.

Ponadto hipnoza może okazać się pomocna w leczeniu nałogów, fobii, problemów z koncentracją, jak również w przypadku bólów głowy, a nawet poporodowych. Zwolennicy tej metody jako jeden z najważniejszych pozytywnych efektów podają uwolnienie się od napięć, stresu i możliwość pełnego zrelaksowania.

Pomaga czy zagraża?



Wprowadzanie w stan hipnozy pomaga osiągnąć danej osobie spokój, harmonię. Dzięki tej metodzie możliwe jest zrelaksowanie się. W ciągu ostatnich dziesięcioleci przeprowadzono niezliczoną ilość badań nad zjawiskiem hipnozy i jej wpływem na zdrowie człowieka. Okazało się, że ten rodzaj terapii nie powinien stanowić zagrożenia dla pacjenta, jeśli tylko jest odpowiednio prowadzony przez wykwalifikowaną osobę.

Hipnoza może być jednym ze skuteczniejszych sposobów na pozbycie się zmęczenia, stresu, napięcia nerwowego, mięśniowego.

Niektóre osoby uważają jednak, że wprowadzanie w hipnozę może zostawiać negatywny ślad w ludzkiej psychice.

Jako przykład podaje się często występy przepełnione magią, iluzją, które mają bawić publikę. Podczas nich w sesji hipnozy zazwyczaj bierze udział ochotnik z widowni. Zazwyczaj wykonuje on w transie śmieszne ruchy. Niekiedy fantazja hipnotyzera może spowodować, że ochotnik będzie świadkiem tragicznych wydarzeń, jak chociażby wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Dla publiki taka sytuacja oraz jego reakcja może być zabawna, ale nie jesteśmy w stanie udowodnić, jak taka „zabawa” odcisnęła się na psychice samego zainteresowanego. Czy w przyszłości będzie mieć lęki, fobie? Nikt nam na to pytanie nie odpowie.

Pamiętaj o tym!



Zanim zdecydujesz się na sesję u hipnoterapeuty – sprawdź, czy ma niezbędne uprawnienia, jakie ma doświadczenie etc. Nie bagatelizuj tego. Poza tym osoby chore, chociażby na depresję, powinny najpierw skonsultować się ze swoimi lekarzami prowadzącymi, którzy ocenią, czy taka forma terapii jest wskazana. Jeśli tak, to kolejnym krokiem powinna być szczera rozmowa z hipnotyzerem. Podczas niej należy powiedzieć o wszystkich dolegliwościach, zażywanych lekach oraz ścieżce leczenia.

