Na czym polega homeopatia?



Homeopatia jest metodą terapii niekonwencjonalnej, opracowaną w 1796 r. przez Samuela Hahnemanna. Polega na stosowaniu znikomych dawek substancji, którym przypisywane są właściwości lecznicze.

Reklama

Homeopaci wierzą, że proces chorobowy jest efektem rozstroju sił witalnych zaś leczenie homeopatyczne ma za zadanie przywrócić równowagę energii życiowej (utożsamianej często z chińskim qi lub hinduską praną), a nie usuwać objawy schorzeń.

Naukowcy są zdania, że działanie homeopatii to wyłącznie efekt placebo.

Zobacz też: Homeopatia okiem lekarza

Jak (nie) działa „lek” homeopatyczny?



Preparaty homeopatyczne powstają w wyniku wielokrotnego rozcieńczania substancji o domniemanych właściwościach leczniczych. Procedurę powtarza się tak długo, że prawdopodobieństwo spotkania chociażby jednej leczniczej cząsteczki w roztworze wyjściowym jest znikome.

W przypadku środka Oscillococcinum 1 cząsteczka lecznicza przypada na 17 tryliardów dawek.

W praktyce oznacza to, że substancja wyjściowa jest czystym rozpuszczalnikiem. Zwolennicy homeopatii jednak twierdzą, że skuteczność działania tej terapii opiera się na zjawisku „pamięci wody”. Koncepcja ta zakłada zmianę właściwości rozpuszczalnika pod wpływem kontaktu z substancją aktywną.

Nie istnieje jednak żadna teoria naukowa potwierdzająca istnienie zjawiska „pamięci wody”, tudzież skuteczność homeopatii.

Kontrowersje na temat homeopatii



Preparaty homeopatyczne, poza nielicznymi wyjątkami, uchodzą za bezpieczne. Zdaniem zwolenników nie wywołują skutków ubocznych, nie wchodzą w szkodliwe interakcje. Z drugiej strony składają się wyłącznie z cukru, wody lub alkoholu, czym można w prosty sposób wytłumaczyć ich nieszkodliwość.

Środowiska naukowe krytykują homeopatów za nakłanianie pacjentów do rezygnacji z konwencjonalnych metod leczenia – antybiotykoterapii, szczepień ochronnych itp., co może prowadzić do wielu powikłań.

Sytuacja prawna homeopatii



W niektórych krajach homeopaci muszą posiadać wykształcenie medyczne, natomiast prawodawstwo innych państw nie wprowadza żadnych ograniczeń. Preparaty homeopatyczne często bywają traktowane na równi z lekami konwencjonalnymi, mimo że w Polsce nie wymaga się potwierdzenia skuteczności środków homeopatycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnych leków.

Zobacz też: dział Homeopatia

Izba Lekarska o homeopatii



Zapis o preparatach homeopatycznych znalazł się w ustawie o prawie farmaceutycznym. Ministerstwo Zdrowia zezwala dyplomowanym lekarzom medycyny na przepisywanie tych substancji pacjentom. Jednak homeopatia nie została uznana za odrębną specjalizację lekarską.

Reklama

Naczelna Izba Lekarska krytycznie odnosi się do lekarzy stosujących homeopatię. Uważa praktykowanie tej formy terapii za błąd w sztuce lekarskiej.