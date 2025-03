Spis treści:

Hummus to rodzaj pasty, której dwa główne składniki to ciecierzyca i tahini (pasta ze zmielonego i uprażonego sezamu). Często dodaje się do niej również oliwę z oliwek i czosnek. To zestawienie sprawia, że hummus jest bardzo zdrowy i zawiera mnóstwo cennych składników odżywczych.

Co ważne, ma niski indeks glikemiczny (IG: 15-25), dlatego jest polecany nawet osobom z insulinoopornością i cukrzycą. Hummus w ilości 100 g dostarcza organizmowi około 230 kcal oraz składniki odżywcze takie jak:

białko: 7,78 g,

tłuszcz: 17,82 g,

w tym:

- tłuszcze jednonienasycone 5,34 g,

- wielonienasycone 8,8 g,

- nasycone 2,56 g,

błonnik: 5,5 g,

żelazo: 2,54 mg,

miedź: 0,38 mg,

selen: 4,7 μg,

sód: 426 mg,

potas: 312 mg,

fosfor: 181 mg,

magnez: 75 mg,

wapń: 47 mg,

cynk: 1,44 mg,

tiamina: 0,16 mg,

ryboflawina: 0,13 mg,

kwas foliowy: 48 mg,

niacyna: 1 mg,

kwas pantotenowy: 0,35 mg,

witamina B6: 0,15 mg,

witamina K: 22,8 mg,

witamina E: 1,54 mg.

Główny składnik hummusu, ciecierzyca, należy do roślin strączkowych, słynących z korzystnego wpływu na masę ciała i zdrowie. Ich siła tkwi w bogactwie odżywczych składników: zawierają duże ilości błonnika i białka, mają niski indeks glikemiczny, są niskotłuszczową przekąską, ale jednocześnie dostarczają zdrowych tłuszczów wielonienasyconych i jednonienasyconych, do tego są źródłem wielu witamin i składników mineralnych oraz związków o działaniu przeciwutleniającym. To sprawia, że regularne jedzenie ciecierzycy i innych warzyw strączkowych działa korzystnie na cały organizm, łagodzi dolegliwości i zapobiega schorzeniom, np. cukrzycy i chorobom serca i naczyń. Oto 7 wybranych (bo jest ich o wiele więcej) powodów, aby jeść hummus.

Hummus wspiera zdrowie serca

Hipercholesterolemia (wysoki poziom cholesterolu we krwi) to jeden z najważniejszych czynników ryzyka takich chorób jak zawały i udary, na który mamy wpływ. Badania pokazują, że włączenie na stałe ciecierzycy do diety poprawia profil lipidowy u badanych osób. W jednym z eksperymentów udało się poprzez zastąpienie ciecierzycą produktów z mąki pszennej uzyskać spadek o 22,5% całkowitego cholesterolu (badanie trwało około roku).

To dzięki obecności w ciecierzycy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a małej ilości tłuszczów nasyconych, organizm nie domaga się tak bardzo tłustych niezdrowych potraw. Dostaje to, co mu potrzebne w zdrowej postaci i to mu wystarcza. W rezultacie wyniki badań krwi ulegają poprawie.

To nie tylko zasługa odpowiedniej proporcji tłuszczów w ciecierzycy. Również obecne w niej izoflawony, saponiny i błonnik przyczyniają się do obniżenia cholesterolu. Z kolei obecna w tahini sezamina ma udowodnione działanie hamujące wchłanianie i syntezę cholesterolu. Inny składnik pasty sezamowej poprawia odpływ cholesterolu z komórek. Tradycyjnie do hummusu dodaje się oliwę z oliwek – ten składnik zwiększa poziom „dobrego” cholesterolu i działa antyoksydacyjne, a więc zmniejsza stany zapalne związane z chorobami układu krążenia. Samo zdrowie!

Jak jeść hummus, aby wspierać kondycję serca? Pasta z ciecierzycy jest dobrym zamiennikiem masła, może więc zastąpić niezbyt zdrowe smarowidła. Można ją też jeść samodzielnie lub np. z warzywami. Może być też substytutem mięsa, ponieważ zawiera spore ilości białka (choć mięso ma go więcej) oraz zdrowych tłuszczów. Zastąpienie ciecierzycą i hummusem chociaż części tłustych, mięsnych produktów będzie ukojeniem dla układu krążenia.

Hummus zwalcza stany zapalne

Przewlekłe stany zapalne w organizmie są często początkiem wielu chorób, np. chorób autoimmunologicznych, nadciśnienia, cukrzycy czy nowotworów. Hummus zawiera wiele niezbędnych składników przeciwzapalnych, dzięki czemu włączenie go do codziennej diety może ograniczyć tlące się w organizmie stany zapalne i poprawić odpowiedź na nie.

Hummus zapobiega anemii

W 100 g ciecierzycy znajduje się prawie 3 mg żelaza. Ten pierwiastek występuje w dużej ilości również w tahini. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u kobiet wynosi 18 mg, a u mężczyzn 10 mg, a zatem hummus jest bardzo dobrym źródłem tego pierwiastka. Żelazo wspomaga transport tlenu do czerwonych krwinek w całym organizmie, a jego niedobór jest główną przyczyną anemii (więcej: niedobór żelaza). Codzienne jedzenie hummusu jest bardzo pomocne w łagodzeniu niedokrwistości i jej zapobieganiu.

fot. Hummus ma wiele zdrowych składników i warto go często jeść / Adobe Stock, valya82

Sprawdź: Co jeść przy anemii?

Hummus obniża glukozę we krwi

Hummus zawiera dużą ilość amylozy - jest to rodzaj skrobi, który jest wolniej trawiony w porównaniu z innymi składnikami żywności, a dzięki temu zmniejsza poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. Co więcej, dowiedziono, że rozkład amylozy powoduje wzrost poziomu hormonów jelitowych, takich jak GLP-1, co poprawia tolerancję glukozy i zwiększa wydzielanie insuliny (hormonu regulującego poziom glukozy we krwi).

Hummus i jego składniki są uważane za produkty o niskim indeksie glikemicznym. Ich zjedzenie w związku z tym nie powoduje nagłych skoków cukru, lecz powolne i stopniowe uwalnianie glukozy do krwi. W rezultacie dłużej odczuwamy sytość i mamy mniejsze ryzyko rozwoju insulinooporności oraz cukrzycy. Osoby z tymi problemami zdrowotnymi mogą pozwolić sobie na jedzenie hummusu bez obaw o zdrowie.

Jedzenie hummusu pomaga w schudnięciu

W badaniach dowiedziono, że jedzenie hummusu lub ciecierzycy powoduje mniejszą chęć na podjadanie słodkich lub słodkich przekąsek. Wysoka zawartość błonnika zapobiega przejadaniu się i tyciu. Chociaż jest niewiele danych naukowych na temat wpływu jedzenia hummusu na utratę wagi, to biorąc pod uwagę skład odżywczy oraz wpływ na cholesterol i glukozę, można przypuszczać, że jedzenie hummusu pomaga w odchudzaniu. A już na pewno, gdy zastąpimy nim niezdrowe przekąski.

Hummus jest dobry na trawienie

Składniki hummusu wspomagają wzrost i aktywność dobrych bakterii w jelitach. Dzięki zawartości błonnika hummus wspiera pracę układu pokarmowego. Ten składnik reguluje opróżnianie żołądka, zwiększa objętość stolca, co ułatwia jego przemieszczanie w jelitach, i zapobiega zaparciom. Warto też dodać, że według badań jedzenie roślin strączkowych może zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego.

Hummus poprawia nastrój

Jedzenie hummusu poprawia nastrój chociażby z tego powodu, że jest on po prostu smaczny i zdrowy, ale oprócz tego ma realny wpływ na mechanizmy odpowiedzialne za samopoczucie. Hummus zawiera aż 20 rodzajów ważnych dla organizmu aminokwasów, w tym tryptofan, fenyloalaninę i tyrozynę – mają one udowodniony wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem i poprawę nastroju. Związki obecne w hummusie zwiększają również produkcję serotoniny, tzw. hormonu szczęścia. Łagodzenie objawów lęku i depresji to również zasługa obecności kwasów tłuszczowych omega-3, które znajdziesz w paście. Warto uczynić ją elementem zdrowej diety nie tylko dla ciała, ale i umysłu.

Hummus z supermarketu powinien mieć prosty i naturalny skład.

Niepotrzebne są w nim sztuczne konserwanty, aromaty czy barwniki. Jeśli produkt je ma, poszukaj zdrowszych wersji pasty z ciecierzycy.

Zwróć uwagę na zawartość soli i wybieraj te produkty, które mają jej mniej.

i wybieraj te produkty, które mają jej mniej. Sprawdź też, jaki rodzaj tłuszczu został użyty. Najlepiej jeśli jest to oliwa z oliwek, ale tańsze produkty mogą zawierać olej rzepakowy lub słonecznikowy.

Najlepiej jeśli jest to oliwa z oliwek, ale tańsze produkty mogą zawierać olej rzepakowy lub słonecznikowy. W hummusie nie powinno być dodatku cukru.

Mówiąc inaczej, jeżeli hummus zawiera takie składniki jakich użyłbyś w domu, jest jak najbardziej w porządku.

