Zmiana klimatu – na zdrowie

Klimatoterapia to nic innego jak leczenie klimatem, czyli przebywanie czasowo w miejscowości, której klimat dzięki swoim szczególnym właściwościom korzystnie wpływa na organizm.

W tego typu terapii istotną rolę odgrywają następujące czynniki:

czystość powietrza;

wahania temperatury;

wilgotność powietrza ;

; ciśnienie atmosferyczne;

opady;

ruch powietrza i jego zjonizowanie.

Leczenie klimatyczne można stosować zarówno w górach, jak i na nizinach, w terenie pagórkowatym, równinnym, w okolicy lasu lub nad morzem – w zależności od indywidualnych wskazań lekarskich.

Jak to działa, kto się tym zajmuje?

Leczenie polega na poddawaniu pacjenta bodźcom klimatycznym. Mają one wywołać korzystne zmiany czynnościowe, metaboliczne i morfologiczne w organizmie.

Kierowaniem na klimatoterapię zajmują się specjaliści balneoklimatologii.

Formy klimatoterapii

Zabiegi klimatoterapii to:

kąpiele słoneczne (helioterapia);

kąpiele powietrzne ( aeroterapia );

); zabiegi powietrzno-ruchowe;

kąpiele morskie;

inhalacje naturalnego aerozolu morskiego lub tężniowego.

Ciekawymi rodzajami klimatoterapii są również talasoterapia (wykorzystuje naturalne, lecznicze walory morza) oraz wulkanoterapia (leczenie za pomocą wysokiej temperatury i dużego nasłonecznienia, na wyspie oceanicznej).

Polskie klimaty

W Polsce występują trzy podstawowe regiony klimatyczne: morski, górski i nizinny, a także przejściowe: nadmorski, równinny oraz podgórski. W każdym z nich istnieje specyficzny mikroklimat.

Nadmorski klimat sprzyja leczeniu nadciśnienia oraz niedoczynności tarczycy. Przeciwwskazaniami do tego typu terapii są: choroba wieńcowa, nadczynność tarczycy bądź osłabienie po długiej chorobie. Osobom z powyższymi schorzeniami zdecydowanie bardziej pomoże klimat górski. Z kolei warunki panujące na nizinach sprzyjają osobom, które mają problemy z sercem.

Nie zapominajmy o walorach klimatu leśnego – zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, kiedy rośliny wydzielają liczne olejki eteryczne (aromaterapia). Jaśmin i bukszpan korzystnie wpływają na system nerwowy, natomiast zapach wierzby lub brzozy działa antydepresyjnie.

