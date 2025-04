Co to jest?

Chromoterapia to po prostu leczenie światłem i kolorem. Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy oddziaływać na organizm poprzez wiązkę światła. Zawarte są w niej fale elekromagnetyczne oraz kolory. Istotą chromoterapii jest przywrócenie równowagi energetycznej w organizmie. Można to osiągnąć poprzez działanie na dominujący kolor w aurze danej osoby, czyli promieniowaniu emanującym z człowieka.

Zbawienne działanie energii pochodzącej ze światła jest znane od wieków. Już w starożytnym Egipcie wierzono, że pozytywny wpływ na zdrowie ma wystawianie warzyw i owoców na słońce. Wówczas były one naładowane energią Ra pochodzącą z promieni słonecznych.

Jak stosować tę terapię?

Wyróżnia się kilka sposobów stosowania chromoterapii. Jednym z nich jest naładowanie wody kolorem. Specjaliści przekonują, że jest to możliwe. Wystarczy tylko użyć własnej wyobraźni i skoncentrować się nad wodą znajdującą się w szklance. Unieść nad nią dłoń i wyobrazić sobie wybrany kolor. Po 4-5 minutach należy wypić wodę.

Innym sposobem jest spożywanie naładowanych energią słoneczną owoców, warzyw czy napojów. Zdaniem chromoterapuetów spożywanie produktów o odpowiednim kolorze może zminimalizować dokuczające dolegliwości.

Baw się kolorami

Kolory mają istotny wpływ nie tylko na samopoczucie, ale ogólnie na zdrowie. Dzięki odpowiednio zastosowanej chromoterapii możliwe jest zminimalizowanie przeróżnych dolegliwości. Terapeuci od dawna zachęcają do wykorzystywania mocy barw w życiu. Czy wiesz, jaki wpływ mają poszczególne barwy na twój organizm?

Czerwony – znany jest z właściwości pobudzających i rozgrzewających. W chromoterapii oddziałuje się nim w przypadku anemii, paraliżu, chorobach krwi oraz przy niskim ciśnieniu.

– znany jest z właściwości pobudzających i rozgrzewających. W chromoterapii oddziałuje się nim w przypadku anemii, paraliżu, chorobach krwi oraz przy niskim ciśnieniu. Niebieski – pomaga w leczeniu oparzeń, reumatyzmu, dolegliwości gardła.

– pomaga w leczeniu oparzeń, reumatyzmu, dolegliwości gardła. Fioletowy – w chromoterapii wykorzystuje się go do leczenia bezsenności, minimalizowania dolegliwości ze strony układu nerwowego, stresu. Zalecany jest osobom zajmującym się działalnością artystyczną, twórczą, gdyż wpływa na rozwój duchowy.

– w chromoterapii wykorzystuje się go do leczenia bezsenności, minimalizowania dolegliwości ze strony układu nerwowego, stresu. Zalecany jest osobom zajmującym się działalnością artystyczną, twórczą, gdyż wpływa na rozwój duchowy. Pomarańczowy – zalecany jest osobom chorym na astmę, epilepsję, dolegliwości układu krążenia. Wpływa również korzystnie na osłabione serce.

– zalecany jest osobom chorym na astmę, epilepsję, dolegliwości układu krążenia. Wpływa również korzystnie na osłabione serce. Zielony – ma korzystne działanie na układ nerwowy. Dlatego też chromoterapii tym kolorem poddać powinny się osoby chore na depresję, zaburzenia nerwowe oraz bóle głowy.

– ma korzystne działanie na układ nerwowy. Dlatego też chromoterapii tym kolorem poddać powinny się osoby chore na depresję, zaburzenia nerwowe oraz bóle głowy. Żółty – wykorzystuje się go do leczenia cukrzycy, wzdęć, zaparć, niestrawności. Stymuluje także pracę układu nerwowego.

