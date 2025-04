Spis treści:

Kurkuma jest popularną przyprawą z rodziny imbirowatych o żółtym kolorze (nadaje go kurkumina). Stanowi główny składnik curry. Jest to jedna z najzdrowszych przypraw na świecie. Kurkuma jest ceniona przede wszystkim za właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe.

Badania dowodzą, że kurkuma stosowana regularnie:

Problemem jest jednak niska przyswajalność kurkumy w przewodzie pokarmowym. Niektóre składniki mogą znacznie zwiększać jej wchłanianie – np. zawarta w pieprzu piperyna, zwiększa biodostępność kurkuminy o 2000%. Dlatego najlepiej stosować połączenie tych składników.

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) związki zawarte w kurkumie uznała za „ogólnie bezpieczne”. Mimo dobrego profilu bezpieczeństwa uważa się jednak, że w dużych ilościach kurkuma może szkodzić nerkom. Zwiększa ryzyko powstania kamieni nerkowych ze względu na podnoszenie poziomu szczawianu w moczu.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wartość dopuszczalnego dziennego spożycia kurkuminy wynosi 0-3 mg/kg masy ciała.

Z drugiej strony właściwości kurkumy są cenione właśnie przez wzgląd na korzystne działanie u osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Według jednej z prac opublikowanej w „Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology” kurkumina poprawia stan nerek, zmniejszając ich uszkodzenie i obniżając poziom markerów, świadczących o zapaleniu i obumieraniu komórek nerkowych, w przypadku przewlekłej niewydolności nerek.

Kurkuma może nie tylko podnosić stężenie szczawianów w moczu i sprzyjać kamicy nerkowej, ale również powodować inne skutki uboczne:

Na suplementy z kurkumą powinny uważać kobiety w ciąży, gdyż składnik ten zwiększa czynność skurczową macicy i może prowadzić do przedwczesnego porodu.

Kurkuma może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Ostrożność powinny zachować osoby stosujące leki rozrzedzające krew, leki na serce, chemioterapię, antydepresanty, antybiotyki, leki przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne). Jednoczesne spożywanie kurkumy może zmieniać działanie tych leków.

Powyższe skutki uboczne są jednak obserwowane tylko u niektórych osób. Badania wskazują, że nawet wysokie dawki kurkuminy (do 8000 mg/dzień) z reguły są dobrze tolerowane przez organizm i bezpieczne dla zdrowia.