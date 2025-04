To dość oczywiste, że zdrowi ludzie są szczęśliwsi niż chorzy. To, co staje się obecnie coraz bardziej jasne dzięki badaniom, to fakt, że odwrotna zależność jest również prawdziwa: szczęśliwi ludzie są zdrowsi od nieszczęśliwych.

Nastrój kontroluje ilość neuroprzekaźników

Okazuje się, że szczęście, które oznacza zwykle, że dana osoba myśli przez większość czasu pozytywnie, prowadzi do zmian biochemicznych w obrębie mózgu, co z kolei wywiera bardzo korzystny wpływ na fizjologię ciała. Z drugiej strony smutne lub przygnębiające myśli prowadzą do zmian składu chemicznego mózgu, co z kolei daje efekt szkodliwy dla fizjologii ciała.

Substancje chemiczne w mózgu, za pomocą których przekazywane są myśli, noszą nazwę neuroprzekaźników. W tkance tego narządu udało się zidentyfikować co najmniej trzydzieści ich rodzajów. W zależności od nastroju, w jakim znajduje się dana osoba, wzajemny stosunek ilościowy tych neuroprzekaźników ulega zmianie.

Ze względu na to, że myśli podlegają naszej świadomej kontroli - możemy świadomie i dowolnie je przywoływać - oczywistym staje się fakt, że gospodarka chemiczna mózgu, chociaż trudno poddać to naukowej analizie, może być kontrolowana równie łatwo. Myślenie jest tożsame z zarządzaniem nią. Gospodarka chemiczna mózgu ma wpływ na wydzielanie przez podwzgórze i przysadkę mózgową hormonów, te zaś przenoszą informacje do odległych organów ciała.

Wpływ negatywnych myśli na organizm

Przyjrzyjmy się kilku konkretnym przypadkom, analizując na początku myśli negatywne. Złe, wrogie myśli wywołują między innymi przyspieszoną akcję serca, wzrost ciśnienia krwi, wystąpienie na twarzy rumieńców. Niepokojące myśli również mogą prowadzi do przyspieszenia pracy serca oraz wzrostu ciśnienia krwi, a poza tym mogą wywołać także drżenie rąk, wystąpienie zimnego potu i uczucie ściskania w żołądku oraz skutkować postępującym osłabieniem, jak w powiedzeniu, które głosi, że ktoś jest „chory ze strachu”.

Owe objawy fizyczne spowodowane są zmianami w mózgu wywołanymi przez różnego rodzaju myśli. Te szczególnie niepokojące już od dawna łączone są z występowaniem zaburzeń w gospodarce chemicznej mózgu. Jak stwierdził jeden z naukowców: „Nie istnieje zaburzona myśl bez istnienia zaburzonej molekuły”.

Wspomóż układ odpornościowy pozytywnymi myślami

Także różnego rodzaju pozytywne myśli, pełne miłości, spokoju i harmonii, pełne współczucia, przyjaznych emocji, uprzejmości, hojności, przywiązania, ciepła i bliskości, wywołują analogicznie odpowiedni dla nich stan w sferze fizjologii organizmu poprzez przepływ neuroprzekaźników i hormonów w obrębie centralnego układu nerwowego.

Głębokie zmiany fizjologiczne wywołane przez pozytywne myśli zapewniają dobre zdrowie, ponieważ neuroprzekaźniki, które te myśli przenoszą, mają działanie pobudzające. Jeśli, jak mogliśmy się przekonać, układ odpornościowy organizmu zostaje osłabiony przez uczucia gniewu, apatii, nienawiści, żalu, niezgody oraz przygnębienia, pozytywne wzorce myślowe powinny służyć zwiększeniu odporności na chorobę poprzez zastosowanie podobnych mechanizmów.

Fragment pochodzi z książki „Ajurweda. Tajemnice medycyny holistycznej” autorstwa Deepak Chopra (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

