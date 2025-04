Krótka charakterystyka masażu Ma-Uri

Masaż ten wykonywany jest przedramieniem, przy użyciu ciepłego olejku, w tle słychać rytmy polinezyjskich melodii. Jest to wyjątkowa metoda uzdrawiania, ponieważ łączy dotyk ciała z tańcem. To właśnie taniec uzdrawia, swobodne ruchy masażysty, połączone z odpowiednio dobranymi krokami tanecznymi wprowadzają osobę masowaną w stan odprężenia i doskonałej harmonii.

Podróż w głąb siebie

Woń olejków eterycznych rozchodząca się w pomieszczeniu oraz bezpieczny, delikatny dotyk pozwalają zapomnieć o troskach dnia codziennego. Rozpoczyna się podróż w głąb siebie, której często towarzyszą różnego rodzaju emocje – uwalnia się smutek, oczyszczają się rany z przeszłości, odczuwany jest przypływ pozytywnej energii. Często powraca nasza zatracona radość życia, chęć do działania.

Otrzymane w trakcie zabiegu wsparcie towarzyszy nam jeszcze długo po masażu. Dlatego słowo „masaż” dla Ma-Uri to zbyt mało, ponieważ związane z nim oczyszczenie ma znaczące, zdrowotne oddziaływanie. Energia płynąca w trakcie zabiegu, dociera do przyczyny dolegliwości, przez co wyzdrowienie okazuje się trwałe.

Systematyczne masaże wpływają na:

oczyszczanie organizmu z toksyn,

regulację przemiany materii,

usunięcie dolegliwości układu kostnego i narządów wewnętrznych,

regulację krążenia krwi i limfy,

wyciszenie, odstresowanie – wprowadzają w stan wewnętrznej harmonii i spokoju,

efekty kosmetyczne – odmładzają i ujędrniają ciało.

Przy pomocy masażu Ma-Uri jesteśmy w stanie uzdrowić większość dolegliwości ciała fizycznego, narządów wewnętrznych. Jest to możliwe dzięki doprowadzeniu człowieka do stanu wewnętrznej harmonii i równowagi, a, jak wiadomo szczęśliwy człowiek to zdrowy człowiek.

Najlepszy wpływ

Praktycznie nie ma przeciwwskazań do korzystania z masażu Ma-Uri. Rewelacyjnie oddziałuje na kobiety w ciąży, a uzyskany w trakcie masażu spokój i równowaga pozytywnie wpływają na nienarodzone jeszcze dziecko.

Również zadowolone są osoby starsze i dzieci, niecierpliwie czekające na następne spotkanie.

Dla osób z problemami skórnymi wykonuje się masaż aury, który wygląda zdecydowanie inaczej, nie wymaga bezpośredniego dotyku ciała, ale także doprowadza do harmonii i rozpoczyna proces zdrowienia.

Reakcje na Ma-uri

Osoby chętne do skorzystania z masażu mogą go potraktować dwojako: jako zwykły, relaksujący masaż ciała, dający wyciszenie, odprężenie i odstresowanie albo wręcz jako terapię, rozmawiając o tym, co odczuli w trakcie, co się dzieje w ich życiu i jakie zmiany w nim zaszły. Ponieważ każdy z nas jest inny, różne są nasze reakcje, emocje i doświadczenia życiowe, dlatego też trudno jest przewidzieć, w jaki sposób zadziała na nas masaż.

Bardzo często odczuwalna ulga dotyczy tej dziedziny życia czy też zdrowia, która najbardziej w tym momencie jest obciążona. Stąd nagłe odczucie lekkości, jakbyśmy pozbyli się ciężaru nazbieranego przez lata. Zaczynamy obserwować, że nasze reakcje na otaczające wydarzenia są łagodniejsze, inaczej odbieramy to, co dzieje się wokół.

Stajemy się bardziej opanowani i spokojni. Nagle ustępują bóle, na które cierpieliśmy latami. Wszystko to jest wynikiem naszej otwartości na zmiany i powiedzenia sobie i życiu "tak". Masaż jest jedynie i aż impulsem, energią, która kieruje naszym procesem uzdrowienia, a masażysta tylko nam w tym pomaga.