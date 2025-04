Zanim się zdecydujesz…

Nawet jeśli opisywane w tym artykule terapie są dla nas kuszące, nie wolno nam zapominać, że to jednak konwencjonalne metody terapii nowotworów są podstawą w ich leczeniu. Należy odnieść się do własnego rozsądku i zadać sobie pytanie czy rzeczywiście podane metody są wiarygodne i można im zaufać? Czy aby na pewno bezkrwawa operacja nie jest tylko iluzją?

Przede wszystkim należy bezwzględnie powiadomić lekarza prowadzącego o chęci stosowania dodatkowej metody zwalczania nowotworu, bo może ona negatywnie wpływać na terapię konwencjonalną, np. hamować działanie chemioterapii i leków przeciwnowotworowych.

Ponadto wiele ziół ma działanie moczopędne i przeczyszczające, co może doprowadzić chorego onkologicznego do niebezpiecznego odwodnienia i biegunki. Wiele roślin zawiera też szereg związków, które mogą być szkodliwe szczególnie dla osób z uszkodzoną czynnością wątroby i nerek. Soki owocowo-warzywne są zdrowe, dostarczają choremu antyoksydantów oraz witamin i minerałów, jednak w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstawy leczenia. Również chęć stosowania specjalnej diety należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Niezwykle ważne jest także, by sceptycznie podchodzić do znachorów, którzy twierdzą, że nie można stosować innej metody leczenia niż niekonwencjonalna, gdyż konwencjonalna jakoby miałaby zakłócać działanie proponowanej przez niego terapii.

Po wykryciu nowotworu bardzo ważne jest szybkie zgłoszenie się na leczenie specjalistyczne, ponieważ jego opóźnianie, spowodowane m. in. chęcią próby wyleczenia guza metodami niekonwencjonalnymi, znacznie zmniejsza szansę chorego na przeżycie. Należy się również liczyć z tym, że wraz ze stopniem zaawansowania choroby rosną także koszty całego leczenia.

Jeśli niekonwencjonalne metody leczenia nie przeszkadzają tradycyjnemu leczeniu i nie pustoszą dodatkowo organizmu, możemy potraktować je jako uzupełniające i wspomagające psychicznie.

Bioenergoterapia



Według bioenergoterapeutów komórki rakowe powstają w ludzkim ciele nieustannie, jednak organizm sam je zwalcza. W wyniku stresu naturalna „aura” chroniąca przed utratą energii życiowej osłabia się i organizm zaczyna chorować. Bioenergoterapia polega na odblokowaniu w organizmie ludzkim kanałów energetycznych, co przywraca energię w ciele do równowagi i organizm sam może zwalczać choroby.

Obecna nauka nie potwierdza jednak istnienia kanałów energetycznych ani właściwości energetycznych uzdrowicieli. Bioenergoterapia jest jednak zawodem i specjalistą w tym zakresie można zostać zdając Egzamin Państwowy w Cechu Rzemiosł przy Izbie Rzemieślniczej.

Bezkrwawe operacje



Polegają na zoperowaniu chorego bez użycia skalpela. Według osób asystujących przy takich operacjach palce uzdrowiciela bez trudu zatapiają się w ciele chorego i po chwili wyjmują z ciała chorą tkankę. Rana po chwili zamyka się i nie pozostaje po niej ślad. Cały zabieg wykonuje się bez znieczulenia ani narkozy. Jak to możliwe?

Rzekomo siły uzdrowicielskie cudotwórców neutralizują działanie sił Van der Waalsa, wiązań występujących między atomami, a gdy zabieg się kończy, siły uzdrowiciela przestają oddziaływać na siły Van der Waalsa i ciało zamyka się. Pacjent nie odczuwa bólu, ponieważ nie zostają naruszone struktury tkanek. Sam mechanizm działania tego zjawiska pozostaje niewyjaśniony.

Dieta, czyli terapia Gersona

Istnieje wiele niekonwencjonalnych metod terapii nowotworu dietą. Do najbardziej znanej należy terapia Gersona. Zakłada ona częste spożywanie świeżo wyciskanych soków z ekologicznie uprawianych warzyw i /lub owoców w celu uzupełnienia niedoborów składników odżywczych. Według teorii Gersona m. in. te niedobory są przyczyną nowotworów. Wartość mają tylko te soki, które są wyciskane ręcznie i przecedzane, ponieważ mechaniczne wyciskarki podobno niszczą wszystkie enzymy oksydacyjne w nich zawarte. Dieta jest uboga w sód i tłuszcze, bogata zaś w potas. Trzeba także stosować wlewy doodbytnicze z kawy, w celu usunięcia szkodliwych toksyn z organizmu.

Można uzyskać fachową pomoc w zakresie stosowania tej terapii – w tym celu należy udać się do kliniki Gersona. Jednak cena takiego pobytu jest wysoka (dwa tygodnie pobytu kosztuje kilka tys. euro).

Metoda Ashkara



Metoda ta, inaczej nazywana NIA (Neutral Infection Absorption), to metoda wchłaniania neutralnej infekcji. Polega na oczyszczeniu krwi z krążących w niej karcinogenów. Na ciele wybiera się odpowiednie miejsce, dezynfekuje się je i przykłada się do niego ząbki czosnku. W wyniku podrażnienia skóry powstaje bąbel, który następnie się przecina. W tym czasie ma wypływać z niego krew z ropą. Do rany przykłada się nasiona ciecierzycy, które mają wchłaniać zanieczyszczoną krew karcinogenami. W wyniku tych zabiegów choroba rzekomo nie postępuje.

Witamina B17, witamina C



Według jednej z teorii nowotwór można zwalczyć witaminą B17. Można ją przyjmować w formie pestek moreli i migdałów lub tabletek. Do terapii dołącza się inne składniki, jak np. enzymy trzustki, które mają atakować otoczkę białkową nowotworu i go niszczyć. Znana jest także teoria, w której ogromne dawki witaminy C mają zwalczać nowotwór. Według twórcy tego twierdzenia nowotwór jest bowiem efektem niedoboru kwasu askorbinowego.

Witamina B17 (amigdalina) nie jest jednak powszechnie sklasyfikowana jako witamina, a w organizmie rozkłada się na aldehyd benzoesowy, glukozę i cyjanowodór. Badania nie wykazały, aby amigdalina działała antynowotworowo, ale udowodniły, że może prowadzić do zatrucia cyjanowodorem.

Inne niekonwencjonalne metody leczenia



Słyszy się także o innych niekonwencjonalnych metodach leczenia nowotworów, jak np. stosowanie sody oczyszczonej, która ma neutralizować kwaśne środowisko wokół guza i tym sposobem ograniczać jego rozwój. Do roztworu sody dodaje się cukier, który ma ułatwiać jej wchłanianie do wnętrza guza, ponieważ nowotwór odżywia się węglowodanami. Istnieją także metody leczenia nowotworów naftą, torfem, pierwiastkami śladowymi czy wyciągami z moczu, a także różnego rodzaju naparami z ziół.

