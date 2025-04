Czym jest metoda Batesa?

Metoda Batesa skupia się na założeniu, że mięśnie oka są odpowiedzialne za jego akomodację (czyli przystosowanie do zmian światła), a więc to, jak dobrze widzimy, zależy od tego, jak silne są nasze mięśnie. Metoda Batesa polega na ćwiczeniu mięśni oka, co w efekcie ma doprowadzić do poprawy widzenia.

Istotną częścią tej metody jest też zwrócenie uwagi na korelację stresującego trybu życia i zaburzeń w widzeniu – zakłada się, że nawet najlepiej wykonywane ćwiczenia nie są w stanie pomóc, jeśli nie zmieni się swojego stylu życia.

Okulary – potrzebne czy nie?

W tej metodzie okulary są traktowane jako coś, co sprawia, że oczy się „rozleniwiają” i słabną, a więc szkodzą oczom. W efekcie wzrok się pogarsza.

Skuteczna czy nie?

Metoda Batesa ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Powstają zestawy ćwiczeń, rozbudowane techniki i szkoły widzenia.

Wiele osób krytykuje tę metodę, gdyż zaznacza, że nie istnieją jej naukowe podstawy.

Ćwiczenia

Przygotowaniem do ćwiczeń jest rozluźnienie całego ciała. Dopiero wtedy można przystąpić do treningu właściwego. W skład ćwiczeń skupiających się wokół tej metody wchodzą m.in.:

naświetlanie ( solaryzacja ),

), palming ( pewien rodzaj wizualizacji z zamkniętymi oczami),

( pewien rodzaj wizualizacji z zamkniętymi oczami), ćwiczenie z piłeczkami,

ćwiczenie ze sznurem.

Czy to skuteczne?

Co prawda nie ma naukowych wyjaśnień co do działania tej metody, jednak wielu ludzi twierdzi, że dzięki stosowaniu metody Batesa poprawił się ich wzrok.

