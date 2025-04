Niektórzy odradzają spożywanie buraków przez sporą zawartość cukrów. Niesłusznie. Surowe buraki mają mniejszy indeks glikemiczny (IG=30), niż gotowane i bez przeszkód mogą spożywać je nawet diabetycy. A według badań ich regularne jedzenie obniża skoki glukozy we krwi po posiłku oraz ciśnienie tętnicze.

Spis treści:

Tak, można jeść surowe buraki, a nawet lepiej jeść je surowe, niż ugotowane, ponieważ obróbka termiczna pozbawia ich wielu cennych składników. Można również przecisnąć je przez sokowirówkę i pić sok z surowych buraków. Duża ilość tych warzyw w wersji surowej bywa trudna do strawienia, dlatego lepiej z nimi nie przesadzać.

Aby jedzenie surowych buraków było zdrowe, pamiętaj o kilku ważnych zasadach ich przygotowania:

Jeśli ktoś nie przepada za smakiem surowych buraków, może dodać do nich jabłko, co zniweluje ziemisty posmak.

Surowe buraki są trudniejsze do strawienia niż poddane obróbce termicznej, dlatego u osób z wrażliwym układem pokarmowym mogą powodować dolegliwości trawienne takie jak ból brzucha, wzdęcia czy nudności. Przyczynia się do tego duża zawartość nierozpuszczalnego błonnika i cukrów. Gdy rozdrobnisz buraczki oraz zaczniesz od jedzenia mniejszych ilości, będą one łatwiejsze do strawienia.

Badania dowodzą, że jedzenie surowych buraków działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, chroni wątrobę i nerki, a także jest pomocne w profilaktyce i leczeniu insulinooporności, nadciśnienia, cukrzycy oraz chorób nerek. Buraki ćwikłowe są niedrogim źródłem wielu cennych bioaktywnych związków, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Surowe buraki zawierają przede wszystkim:

Regularne spożywanie surowych buraków ma korzystny wpływ na:

Odpowiednie przyrządzenie surowych buraków może sprawić, że cenne składniki w nich obecne będą lepiej przyswajalne. Dodatek soku z cytryny, a dokładniej witaminy C, zwiększy stopień wchłaniania żelaza z buraków. Ten kwaśny sok poprawi też trawienie.

Dodaj nieco oliwy lub innego zdrowego tłuszczu, aby zwiększyć biodostępność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które występują w burakach (tak jak witaminy A - wpływa pozytywnie na wzrok i E - poprawia funkcjonowanie układu krążenia).

Warto też wspomnieć że, surowe buraki można ukisić, dzięki czemu zyskamy również korzystne dla zdrowia probiotyczne bakterie. Ich zaletą jest m.in. wzmacnianie odporności i poprawianie nastroju.

Chociaż są bardzo zdrowe, nie każdemu służą. Surowych buraków nie powinny jeść, a właściwie powinny się ograniczać z ich jedzeniem osoby chorujące na kamicę nerkową lub dnę moczanową. Buraki są bogate w szczawiany, związki, które odkładają się u podatnych osób w postaci złogów w drogach moczowych.

Drugą grupą są pacjenci z wysokim poziomem glukozy we krwi, ponieważ buraki zawierają sporo cukru, a gotowane mają wyższy niż surowe indeks glikemiczny. W związku z tym osoby z cukrzycą lub insulinoopornością nie powinny spożywać ich w nadmiarze.

Lepiej też ograniczać ich ilość w diecie w przypadku problemów z niskim ciśnieniem krwi, gdyż ze względu na zawartość azotanów i ich wpływ na naczynia krwionośne jedzenie buraków obniża ten parametr.