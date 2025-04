Szałwia lekarska (Salvia officinalis) to popularna roślina lecznicza, która jest szeroko stosowana na wiele dolegliwości, m.in. takie jak stany zapalne gardła i jamy ustnej, choroby układu pokarmowego czy bóle menstruacyjne. Często szałwia jest przyjmowana doustnie w formie naparów. Chociaż powszechnie uznawana jest za bezpieczną dla zdrowia roślinę zielną, to warto wiedzieć, że szałwii nie można stosować w nadmiarze - jest wówczas szkodliwa.

Spis treści:

Nie zaleca się picia szałwii codziennie przez dłuższy czas, ponieważ roślina zawiera tujon, który może być trujący. Badania na zwierzętach i ludziach dowodzą, że tujon może wywierać działanie neurotoksyczne wchodząc w interakcję z receptorem kwasu γ-aminomasłowego A, co prowadzi do pobudzenia, a nawet wystąpienia napadu drgawek. W związku z tym Europejska Agencja Leków zaleciły dzienne maksymalne spożycie tujonu w dawce wynoszącej 6 mg. Przypadki zatrucia szałwią są bardzo rzadkie i dotyczą spożycia nadmiernej ilości lub stosowania przez długi czas.

W badaniach obserwuje się różne problemy zdrowotne związane ze spożyciem szałwii w większych ilościach, m.in. zwiększone ryzyko nadciśnienia, zaburzenia elektrolitowe i nieprawidłową pracę serca. Zalecane są więc ostrożność i umiar.

Skutki uboczne związane z piciem naparów z szałwii to zwykle:

Jeżeli odczuwasz objawy zatrucia herbatą szałwiową, przerwij kurację i skonsultuj się z lekarzem.

Nasilenie skutków ubocznych picia naparów z szałwii jest zależne od przyjętej dawki, wieku i stanu zdrowia. Zwykle normalnie nie dochodzi do przedawkowania, a źródła medyczne podają jako przykład osoby, które wskutek choroby psychicznej zjadły toksyczną ilość rośliny. Na podstawie obserwacji naukowcy wskazują, że ilość ok 15 g liści szałwii stosowana przez dłuższy czas może prowadzić do wystąpienia ciężkich objawów zatrucia.

Gdy dojdzie do spożycia dużych ilości szałwii, mogą rozwinąć się bardziej nasilone działania niepożądane, jak np.:

Warto podkreślić, że małe dzieci są bardziej narażone na szkodliwość tej rośliny. Produkty na bazie szałwii należy trzymać od nich z daleka, gdyż mogą powodować napady padaczkowe.

Za bezpieczną dawkę naparu z szałwii uznaje się od 1 do 3 filiżanek herbaty dziennie stosowanej maksymalnie przez kilka tygodni. Po tym czasie zalecane jest zrobienie przynajmniej tygodniowej przerwy. Jeśli masz w planach przyjmowanie suplementów z ekstraktem z szałwii, obowiązkowo stosuj się do zaleceń producenta.

Szałwii lekarskiej w ogóle nie powinny pić kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz chorzy na padaczkę. Dobrą alternatywą jest szałwia hiszpańska, która ma podobny skład, ale bez zawartości tujonu, co czyni ją bardziej odpowiednią dla osób zaniepokojonych potencjalną szkodliwością szałwii lekarskiej.