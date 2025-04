Gdy leczysz się bez konsultacji lekarskiej

Zaleca się, by pacjent, który zażywa zioła bez konsultacji z lekarzem, dokładnie stosował się do wskazówek podanych na opakowaniu. Branie zbyt małej dawki zminimalizuje rezultaty, a dawkowanie zbyt dużej ilości ziół może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego.

Mimo że najlepiej połknąć tabletki, popijając ciepłą wodą, można także otworzyć kapsułkę lub zmiażdżyć i wymieszać proszek w wodzie. Proszek niekoniecznie musi do końca rozpuścić się w wodzie.

Najlepiej połykać pigułki, popijając je wodą, a nie herbatą, kawą lub innymi napojami. Niektóre napoje mogą wchodzić w interakcję z ziołami i niwelować ich działanie. Dotyczy to w szczególności napojów zawierających kofeinę.

Jak z każdym innym lekiem, niezalecane jest używanie alkoholu w nadmiernych ilościach czy palenie papierosów. Najlepsze rezultaty daje stosowanie ziół bez dodatków, ale jeśli chcesz posłodzić zioła/herbatę, sugerujemy użycie miodu zamiast cukru.

Zobacz też: Jak stosować chińskie zioła?

Suplementy diety

Większość gotowych chińskich suplementów diety, które są dostępne w Europie, są tanie i mało skuteczne. Dopóki zielarz nie zwiększy dawkowania zalecanego na etykietce, są mało efektywne w leczeniu.

Producent zaleca spożywanie tak niewielkich ilości, by w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym przedawkowaniem przez pacjenta, który zakupi taki lek bez recepty. W Chinach takie suplementy w zasadzie nie są przepisywane przez lekarzy. Nie oznacza to jednak, że nie są dostępne dla pacjentów. Wręcz przeciwnie, każdy może je kupić w aptece bez żadnych ograniczeń.

Z reguły są używane po bardzo agresywnej terapii, aby skonsolidować proces terapeutyczny.

W prawdziwej chińskiej klinice, gdy cierpimy na poważną chorobę, nigdy nie dostaniemy takich pigułek albo kapsułek, tylko zioła.

Zobacz też: Na czym polega leczenie wg medycyny chińskiej?

Reklama