Olejek z drzewa herbacianego to naturalny olejek eteryczny pozyskiwany z liści australijskiej rośliny Melaleuca alternifolia poprzez metodę destylacji z parą wodną. Jest wykorzystywany samodzielnie oraz jako składnik aktywny wielu produktów do skóry. Związki zawarte w olejku sprawiają, że jest on skuteczny w leczeniu trądziku, zmian grzybiczych, łupieżu, stanów zapalnych skóry, bólu głowy oraz infekcji dróg oddechowych (działa też wykrztuśnie, może być dodany do inhalacji).

Olejek z drzewa herbacianego wyróżnia się szerokim spektrum działania. Ma właściwości:

W olejku rozpoznano ok. 60 terpenów, z których niektóre reagują z białkami błon biologicznych drobnoustrojów, powodując ich uszkodzenie – stąd jego działanie przeciwdrobnoustrojowe. Olejek z drzewa herbacianego jest olejkiem o silnych właściwościach i powinien być stosowany ostrożnie.

Olejek z drzewa herbacianego jest toksyczny po spożyciu i można go stosować wyłącznie miejscowo lub w niewielkiej ilości do inhalacji. Po spożyciu olejek z drzewa herbacianego powoduje poważne działania niepożądane, w tym:

Dawka śmiertelna olejku z drzewa herbacianego dla połowy populacji w badaniach na szczurach wynosi od 1,9 do 2,6 ml/kg. Gryzonie, którym podawano ≤1,5 ​​g/kg olejku wydawały się ospałe i miały zaburzenia ruchowe. Opisano też przypadki poważnych zatruć u dzieci i dorosłych.

Przy stosowaniu na skórę olejek z drzewa herbacianego jest zazwyczaj bezpieczny i dobrze tolerowany. U niektórych osób powoduje podrażnienia skóry, wysypkę alergiczną, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie i suchość skóry. Może wywołać reakcje alergiczne wskutek działania światła słonecznego lub powietrza na skórę. Nie należy używać olejku na egzemę.

Czasami wykorzystuje się go do inhalacji. Przy wdychaniu nadmiernej ilości olejku z drzewa herbacianego mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty.

Aby uniknąć skutków ubocznych stosowania olejku z drzewa herbacianego, należy używać go wyłącznie miejscowo (na skórę) po rozcieńczeniu (w wodzie lub neutralnym oleju). Dobra proporcja to 1 do 2 kropli olejku z drzewa herbacianego na około 12 kropli oleju bazowego. Taką mieszankę można nakładać na zmiany, np. trądzik albo zmiany grzybicze.

Olejek powinien być też prawidłowo przechowywany: w butelce z ciemnego szkła w ciemnym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci. Należy zużyć go w ciągu 1 roku od pierwszego otwarcia. Nieprawidłowe przechowywanie wpływa niekorzystnie na działanie substancji.

Olejku z drzewa herbacianego nie wolno spożywać. Z ostrożnością należy podejść do jego stosowania na błony śluzowe i skórę blisko ust i oczu, a także na skórę w okolicach piersi (ma działanie estrogenne i antyandrogenne). W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów po zastosowaniu tego olejku, należy przerwać jego używanie i zgłosić się do lekarza.