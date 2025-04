fot. Fotolia

Aromaterapia – współcześnie i w przeszłości



Aromaterapia polega na terapeutycznym zastosowaniu czystych olejków eterycznych, otrzymywanych z roślin, kwiatów, kory, korzeni i żywic.

Ludzkość od tysięcy lat używa olejków, aromatycznych roślin i ziół. Staroegipskie teksty mówią o stosowaniu olejków aromatycznych do celów kosmetycznych i konserwacji ciał zmarłych na ich wędrówkę w zaświaty. Starożytni Grecy i Rzymianie, którzy kupowali olejki od Egipcjan, używali ich w celach leczniczych oraz w łaźniach i świątyniach. Receptury olejków leczniczych odnaleziono w postaci inskrypcji na ścianach wielu starożytnych świątyń.

Podczas sesji równoważenia czakr korzystaj z aromaterapii łącznie z kamieniami jubilerskimi, wizualizacjami z przewodnikiem i terapiami medycyny integracyjnej. Zmysł powonienia oraz substancje zawarte w olejkach mają wpływ na naszą sferę fizyczną, mentalną, duchową i emocjonalną. Esencje zapachowe pracują na wyższym poziomie poprzez nerw węchowy i układ limbiczny, znany również pod nazwą gadziego mózgu, niezwykle prymitywnego systemu funkcjonowania. Dzięki zmysłowi węchu i absorpcji substancje chemiczne łączą inne, bardziej świadome kanały lecznicze, aktywując i potęgując proces leczenia.

Czym dokładnie są olejki eteryczne?



Olejki eteryczne uzyskuje się z roślin w procesie destylacji parowej oraz innych technik ekstrakcji. Składają się one z tysięcy naturalnych składników i substancji chemicznych, w tym korzystnych fitoestrogenów i składników fitoodżywczych.

Można je wdychać, skrapiając nimi chusteczkę lub używać dyfuzora. Z uwagi na wysokie stężenie, przed zastosowaniem na skórę, wszystkie olejki eteryczne (za wyjątkiem lawendy) należy rozcieńczyć olejkiem nośnikowym.

Olejki nośnikowe, zwane także olejkami bazowymi – do których należą olejek ze słodkich migdałów, jojoba, sezamowy, oliwa z oliwek czy z pestek winogron – tłoczy się z nasion, warzyw lub orzechów. Same w sobie mają właściwości lecznicze i odżywiają skórę. Olejki nośnikowe pomagają zredukować stężenie olejku eterycznego, by umożliwić jego rozprowadzenie na większe partie skóry bez jej podrażniania.

Jak używać olejków?



Gdy zastosujesz olejek na skórę, zostanie przez nią wchłonięty i przedostanie się do krwi.

Wcieranie olejku w podeszwy stóp jest skutecznym sposobem na przedostanie się olejku do organizmu. Podstawy refleksologii mówią o tym, że każdemu organowi odpowiada określone miejsce na spodzie stopy. Jak piszą Barbara i Kevin Kunzowie, autorzy The Complete Guide to Foot Reflexology [Kompletny przewodnik po refleksologii stóp], refleksologia polega na uciskaniu stóp zgodnie z rozkładem sfer refleksyjnych, odpowiadających konkretnym organom wewnętrznym lub częściom ciała. Od ponad 2000 lat lekarze stosujący akupunkturę wykorzystywali punkty znajdujące się na obu stronach stóp i dużych palców. Nawet Czirokezi z Karoliny Północnej korzystali w celach leczniczych z uciskania punktów na stopach. Tak więc aplikowanie olejków na odpowiednie miejsca na stopach może korzystnie wpłynąć na chore partie ciała.

Spróbuj sam. Na przykład jeżeli czujesz, że bierze cię przeziębienie albo boli cię gardło, wymieszaj na dłoni kilka kropli olejku eukaliptusowego z odrobiną bezzapachowego płynu nawilżającego. Następnie wmasuj tę miksturę w spód obu stóp. Pamiętaj jednak, by przed zastosowaniem olejków eterycznych zapoznać się z bliższymi informacjami na ich temat.

Czy olejki mogą szkodzić?



Przed zastosowaniem dowolnego olejku eterycznego dowiedz się, czy dotyczą cię jakiekolwiek przeciwwskazania do jego stosowania. Substancje chemiczne zawarte w olejkach mogą mieć silny wpływ na twój organizm.

Na przykład szałwia muszkatołowa, majeranek i ylang ylang mogą obniżać ciśnienie krwi, przez co nie są wskazane dla osób z niskim ciśnieniem. Niektóre olejki są fototoksyczne, to znaczy wzmagają działanie promieni słonecznych. Nie powinno się ich zatem stosować na skórę przed wyjściem na słońce. Większość olejków cytrusowych jest fototoksyczna. Olejek lawendowy jest jedynym olejkiem eterycznym, który można stosować bez rozcieńczania; wszystkie inne olejki należy rozcieńczać. Na wszelki wypadek nie stosuj nawet rozcieńczonego olejku cytrusowego przed wyjściem na słońce.

Kupuj wyłącznie olejki o potwierdzonym działaniu terapeutycznym. Na przykład w moim sklepie ręcznie napełniamy buteleczki olejkami atestowanymi. Sprzedając olejki własnej produkcji jesteśmy całkowicie pewni ich terapeutycznych właściwości oraz tego, że mogą być bezpiecznie stosowane na ciało.

Olejki atestowane nie zawierają żadnych substancji syntetycznych ani obniżających ich jakość. Jednak niektóre atestowane olejki do aromaterapii są produktami o obniżonej jakości, albowiem zawierają naturalne lub syntetyczne dodatki, zaś olejki masowo dostępne są destylowane lub zawierają sztuczne dodatki albo mają zredukowany skład. Właśnie dlatego kupuj wyłącznie olejki eteryczne o potwierdzonym działaniu terapeutycznym. Jeżeli nie zobaczysz odpowiedniego oznaczenia na etykiecie, spytaj o to sprzedawcę. Jeśli nie są odpowiednie, nie kupuj ich.

Dwoma dobrymi źródłami wiedzy na temat stosowania olejków są książki: Essential Aromatherapy: A Pocket Guide to Essential Oils and Aromatherapy [Podstawy aromaterapii: Kieszonkowy przewodnik po olejkach aromatycznych i aromaterapii] autorstwa Susan Worwood oraz The Directory of Essential Oils [Katalog olejków aromatycznych] autorstwa Wandy Sellar.

Fragment pochodzi z książki "Terapia czakr" M.A. Lembo (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.