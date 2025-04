Najlepszy sezon na kaki to jesień i zima. Wtedy ten owoc częściej pojawia się na sklepowych półkach. Jeść go warto, ponieważ kaki ma wiele bardzo cennych właściwości, przewyższających pod niektórymi względami nasze rodzime jabłka. Ale uwaga, nie każdy powinien korzystać z dobrodziejstwa owoców kaki. Zjedzenie owoców może spowodować groźne skutki uboczne!

Reklama

Spis treści:

Kaki (inaczej persymona) to jadalny, słodki owoc tropikalny, produkowany głównie w Chinach (stamtąd pochodzi 70-75% światowej produkcji). Dojrzały owoc kaki ma miękką konsystencję, przypominającą ugotowaną dynię. Jest pokryty cienką skórką. Niedojrzały owoc ma gorzkawy smak, co wynika z wysokiej zawartości garbników.

Owoc kaki składa się głównie z wody, która stanowi 80%, w dużej mierze także z węglowodanów. Ale co ważniejsze, posiada liczne związki o prozdrowotnych właściwościach.

Owoc kaki zawiera:

składniki mineralne , w tym głównie potas, magnez, żelazo, cynk, miedź i mangan oraz wapń,

, w tym głównie potas, magnez, żelazo, cynk, miedź i mangan oraz wapń, sporo błonnika pokarmowego,

kwas askorbinowy , czyli witaminę C,

, czyli witaminę C, duże ilości przeciwutleniaczy : katechin, karotenoidów, antocyjanidynów,

: katechin, karotenoidów, antocyjanidynów, garbniki.

Owocom kaki przypisuje się przede wszystkim działanie antyoksydacyjne, polegające na minimalizowaniu uszkodzeń wywołanych stresem oksydacyjnym, oraz przeciwmiażdżycowe. Potencjał antyoksydacyjny ukryty w owocach kaki może odpowiadać za jego właściwości przeciwnowotworowe i przeciwstarzeniowe.

Jedno z badań dowiodło, że persymony zawierają dwa razy więcej błonnika niż jabłka, a także więcej przeciwutleniaczy i składników mineralnych. To sugeruje, że regularne jedzenie kaki jest korzystniejsze dla zdrowia niż regularne jedzenie jabłek. Kaki skuteczniej zapobiega miażdżycy, chorobom serca, zawałom i udarom mózgu, niż bardziej nam znane jabłka – informują naukowcy na łamach „Journal of Agricultural and Food Chemistry”.

Owoc kaki, ogólnie rzecz ujmując, nie jest szkodliwy. Jest uważany za produkt bezpieczny i zdrowy, zawierający wiele cennych składników. Jednak czasami powoduje skutki uboczne, np. gdy jest zjedzony w nadmiarze.

Naukowcy z Singapuru wskazali w jednym z artykułów naukowych, że kaki zawiera dużą ilość rozpuszczalnych garbników, które mogą wchodzić w reakcje z kwasem żołądkowym i tworzyć zbitą treść mogącą powodować niedrożność jelita cienkiego i żołądka. Powstałe tzw. fitobezoary, czyli struktury w jelitach zbudowane z włókien roślinnych, są trudne do rozpuszczenia ze względu na twardą konsystencję. To może prowadzić do zablokowania przez nie dróg pokarmowych i groźnych następstw zdrowotnych. Pojawiają się wówczas silny ból brzucha, wymioty, gorączka. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Inne możliwe skutki uboczne po zjedzeniu owocu kaki to:

objawy alergii: pokrzywka, swędzenie ust, łzawienie, obrzęk, duszność,

nudności,

biegunka,

ból brzucha,

wzrost glukozy we krwi.

Przeciwwskazaniem do spożywania kaki jest głównie alergia na ten owoc. Uważać powinny również osoby ze spowolnionym trawieniem, po resekcji żołądka oraz z niedoczynnością tarczycy, ze względu na zwiększone ryzyko powstawania bezoarów po zjedzeniu owoców.

Należy pamiętać, że w kaki występuje dość duża ilość cukru: 12,5 g na 100 g produktu, dlatego ich jedzenia powinny unikać chorzy na cukrzycę lub osoby zagrożone tą chorobą. Kaki ma więcej cukru niż jabłko, brzoskwinia, gruszka czy pomarańcza. Minusem może być fakt, że w persymonie przeważa sacharoza, czyli to co znajduje się w naszych cukierniczkach. W dalszej kolejności występują inne cukry: glukoza i fruktoza. Nie jest to też dobry wybór dla osób z nadwagą, planujących schudnąć.

Jeśli kupujemy owoc dojrzały, to powinniśmy go zjeść jak najszybciej, ponieważ kaki szybko się psuje. Najlepiej kupować owoce z liśćmi. Jeżeli po dotknięciu owocu odczujesz, że miąższ jest lepki i miękki, to oznacza, że jest zepsuty i należy go wyrzucić. Do spożycia nie nadaje się również kaki, który zmienił kolor na brązowy, a także gorzki w smaku. Dojrzałe persymony w temperaturze pokojowej można przechowywać maksymalnie 2 dni, w lodówce - do 5 dni.

Kaki należy kupować w momencie, kiedy owoc jest dojrzały. Wtedy smakuje najlepiej. Jeśli kupimy niedojrzały owoc, będzie w smaku gorzki, a jego konsystencja będzie dość twarda. Ale nic straconego. Owoc można pozostawić na kilka dni w papierowej torbie, aby dojrzał.

Przed spożyciem kaki, liście należy oderwać, a owoc obrać ze skóry. Następnie wystarczy pokroić i zjeść surowy. Kaki sprawdza się też jako materiał na marmolady, dżemy i inne przetwory.

Źródła:

A Persimmon A Day Could Be Better For Your Heart Than An Apple, Science Daily, www.sciencedaily.com/releases/2001/02/010202073923.htm,

Masood Sadiq Butt i inni, Persimmon (Diospyros kaki) fruit: hidden phytochemicals and health claims, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4817420,



Anliker MD, Reindl J, Vieths S, Wüthrich B. Allergy caused by ingestion of persimmon (Diospyros kaki): detection of specific IgE and cross-reactivity to profilin and carbohydrate determinants. J Allergy Clin Immunol. 2001 Apr;107(4):718-23. doi: 10.1067/mai.2001.113568. PMID: 11295664,



Teng TZJ, Tan YP, Shelat VG. Persimmon fruit causing simultaneous small bowel and stomach obstruction. Singapore Med J. 2019 Oct;60(10):550. doi: 10.11622/smedj.2019132. PMID: 31663099; PMCID: PMC6875815.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.10.2021 r.

Reklama

Czytaj także:

Zatrucie grzybami – objawy, zapobieganie i pierwsza pomoc

Czy pestki dzikiej róży są trujące?

Nalewka z kwiatów czarnego bzu – czy jest trująca? Jak ją zrobić, by nie szkodziła?

Trujące owoce cisu – co zrobić w przypadku połknięcia?