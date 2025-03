Berberys zwyczajny (łac. Berberis vulgaris) jest to krzew z rodziny berberysowatych, sięgający nawet 3 metrów wysokości. Jego owoce wyróżniają się bogactwem prozdrowotnych związków o szerokim zakresie właściwości. Dowiedz się, czy można jeść owoce berberysu, a jeśli tak, to w jakiej postaci.

Spis treści:

Tak, owoce berberysu są jadalne i można jeść je w postaci świeżej lub suszonej. Nie każdemu przepadną do gustu ze względu na cierpki intensywnie kwaśny smak, za co odpowiadają zawarte w nich duże ilości witaminy C oraz kwas jabłkowy, cytrynowy, winowy i bursztynowy. Warto jeść owoce berberysu, ponieważ są bardzo zdrowe. Mają w składzie również witaminę A, wapń, żelazo, potas, cynk, miedź i mangan.

Kwaśny smak sprawia, że nazywane są „kwaśnicą”, „polską cytryną” lub „cytryną północy”. Z owoców berberysu przyrządza się nalewkę berberysówkę, marmolady, galaretki, sosy, napoje, soki i dżemy, będące wartościowym źródłem witaminy C.

Zastosowanie berberysu w medycynie chińskiej sięga ponad 3000 lat wstecz. Powstało wiele badań naukowych, które udowodniły istnienie wielu korzystnych dla zdrowia właściwości berberysu. Jednym z najważniejszych związków aktywnych w owocach jest berberyna, związek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Poza tym duża ilość witaminy C (ok. 80 mg na 100 g owoców), która wspiera pracę układu immunologicznego i krwionośnego. Jedzenie owoców berberysu obniża poziom lipidów we krwi, redukuje insulinooporność, a dzięki obecności związków przeciwutleniających - działa przeciwnowotworowo.

Od wieków berberys jest stosowany na różne dolegliwości, które dokuczają ludziom, np.

W medycynie naturalnej wykorzystywane są nie tylko owoce, ale też liście, kora i korzeń berberysu.

Pochodzącą z owoców berberysu berberynę można nabyć w postaci suplementu i przyjmować doustnie. Berberyna bywa nazywana „naturalnym Ozempiciem”, ponieważ poprawia glikemię, przyspiesza przemianę materii i pomaga schudnąć. Przy czym trzeba dodać, że określenie „naturalny” jest nieco na wyrost, ponieważ suplementy berberyny mogą mieć mało wspólnego z naturalnością. Więcej: Berberyna na odchudzanie

Owoce berberysu dojrzewają pod koniec września. Mają postać jajowatych, czerwonych jagód pokrytych błyszczącą skórką. Ich rozmiary nie przekraczają zwykle 1 cm długości. Posiadają zdolność do przetrwania surowych zimowych warunków pogodowych.

W związku z tym, że owoce berberysu mają intensywny kwaskowaty i cierpki smak, nie są zachwycającą przekąską w świeżej formie. Można jednak jeść świeże owoce, podobnie jak suszone (np. jako dodatek do muesli lub zwykła przekąska). Poza tym z owoców berberysu przyrządza się:

Przed spożyciem owoców berberysu, zwłaszcza w większej ilości, zapoznaj się z możliwymi skutkami ubocznymi oraz ewentualnymi przeciwwskazaniami do ich stosowania.

Spożywanie owoców berberysu oraz berberyny jest uznawane za bezpieczne dla zdrowia i jest związane ze stosunkowo małym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Pod warunkiem że są to małe lub umiarkowane ilości.

U niektórych osób mogą pojawić się łagodne objawy żołądkowo-jelitowe po zjedzeniu, jak:

Toksyczność owoców berberysu zależy od długości stosowania i dawek. W dużych ilościach ekstrakty z tej rośliny mogą działać szkodliwie na serce, układ odpornościowy i wątrobę.

Przeciwwskazaniem do stosowania owoców berberyny oraz preparatów z nich jest ciąża i karmienie piersią. Nie zaleca się również podawania dzieciom berberyny. Ostrożność i konsultacja lekarska są wskazane w przypadku osób cierpiących na schorzenia wątroby, nerek, stosujących leki przeciwcukrzycowe. Podawanie berberyny wraz z lekami metabolizowanymi przez enzymy CYP jest przeciwwskazane ze względu na hamujące działanie rośliny na te enzymy.

Nie należy stosować berberysu zbyt długo i bez przerwy, gdyż jest niewiele badań na temat bezpieczeństwa przy długotrwałym spożywaniu. Zalecane jest robienie przerw w kuracji. Zbyt duże ilości berberyny mogą odkładać się w organizmie i działać szkodliwie na różne narządy.