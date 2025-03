Spis treści:

Pestki arbuza nie są szkodliwe, są jadalne i bardzo zdrowe. Można je jeść jako przekąskę i nie ma w ogóle potrzeby, aby usuwać je z miąższu. Naukowcy przekonują, że pestki arbuza nie tylko nam nie zagrażają, ale wręcz stanowią dobre źródło cennych związków odżywczych, takich jak aminokwasy (cytrulina i arginina), witaminy, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe. Można jeść pestki arbuza bez obaw, podobnie zresztą jak skórkę. Do jedzenia nadają się zarówno czarne, jak i białe nasiona.

Pestki arbuza zawierają wiele pożytecznych składników, dla których warto jej jeść. Są źródłem ważnych aminokwasów, zwłaszcza L-argininy. Ten związek bierze udział w metabolizmie. Arginina musi być dostarczana z pożywieniem od pierwszych chwil życia, ponieważ zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój u dzieci. Dzięki niej powstają w organizmie inne ważne związki, w tym białka, tlenek azotu czy kreatyna. Dorosły organizm potrafi samodzielnie wytwarzać ten składnik, ale coraz częściej podkreśla się, że każdy powinien dostarczać go wraz z dietą. L-arginina poprawia działanie układu krążenia, oddechowego, immunologicznego, a także trawiennego.

Pestki arbuza oprócz argininy zawierają białko, żelazo, cynk, magnez, potas, fosfor, wapń i inne minerały. Cynk pobudza do pracy układ immunologiczny, a pestki arbuza mają go sporo. Znajduje się w nich też kwas foliowy, który korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, a jego niedobór zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, raka piersi, a także depresję.

W pestkach arbuza znajdują się wielonienasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które wpływają na obniżenie cholesterolu, trójglicerydów i wspierają działanie układu sercowo-naczyniowego.

Pestki są również źródłem witamin z grupy B, a zatem ich jedzenie wpływa korzystnie na układ nerwowy i skórę. Dostarczają organizmowi przeciwutleniaczy, która chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wolnych rodników, dzięki czemu mogą zapobiegać nowotworom.

Jedzenie pestek arbuza działa pozytywnie na jelita i poprawia trawienie ze względu na zawartość błonnika. Ich spożywanie może zapobiegać zaparciom i łagodzić problemy żołądkowe. Naukowcy dowiedli, że ekstrakty z nasion arbuza działają przeciwbakteryjnie.

Jedno badań na szczurach sugeruje, że spożywanie dużej ilości pestek arbuza może wpływać toksycznie na nerki oraz męski układ rozrodczy. Specjaliści zaobserwowali po podawaniu pestek gryzoniom podwyższone poziomy mocznika i kreatyniny we krwi zwierząt, co świadczy o niekorzystnym wpływie na nerki. Duże spożycie nasion zmieniało również właściwości plemników, a zatem może powodować problemy z płodnością. Chociaż pestki arbuza są zdrowe, jak z większością produktów, warto zachować umiar w jedzeniu.

Pestki arbuza można jeść na surowo lub suszone. Jeżeli chcesz wykorzystać ich zdrowy potencjał, powinieneś je przegryzać przed połknięciem, inaczej zostaną wydalone w niezmienionej postaci. Nie wchłoną się też zawarte w nich składniki odżywcze.

Pestki arbuza można jeść nie tylko tradycyjnie wraz z miąższem arbuza, ale też dodawać zmielone do potraw, jogurtu, sałatki lub koktajlu. Pestki arbuza mogą być chrupiącą alternatywą dla niezdrowych przekąsek. Wystarczy je wysuszyć i uprażyć przed zjedzeniem.

Jeśli chcesz jeść pestki arbuza, pamiętaj, aby robić to z umiarem. Ilość 20-30 gramów dziennie nie powinna powodować działań niepożądanych.

Pestki arbuza mają nieco kalorii (30 g ma około 150 kcal), ale raczej nikt nie zje takiej ilości, by były tuczące, a przy tym są bogate w błonnik i inne wartościowe składniki.