Herbata pu-erch, czyli magia Chin

Herbata pu-erh ma specyficzny zapach i mocny smak. Nie każdy może ją lubić, ale warto wiedzieć, co herbata pu-erh oferuje Naszemu zdrowiu.

Jakie właściwości posiada ta czerwona herbata? Czy pomaga w pozbyciu się tkanki tłuszczowej? Jak parzyć herbatę pu-erh, aby nie traciła swojej mocy?

Herbata pu-erh pochodzi z Chin i jest herbatą czerwoną, która swoje szczególne właściwości zawdzięcza częściowemu procesowi fermentacji.

Podobnie jak wino herbata pu-erh im jest starsza, tym bardziej skuteczna. Najdroższe z herbat tego rodzaju dojrzewają w grotach przez ponad 50 lat. Dzięki temu w dojrzewających liściach powstają flawonoidy – związki, które odpowiadają za właściwości zdrowotne tej herbaty.

Jak smakuje herbata pu-erh?

Smak herbaty pu-erh należy do ziemistych, o silnym smaku i zapachu. W celu poprawy smaku często dodaje się składniki aromatyzujące.

Herbata pu-erh zawiera związki aktywizujące enzymy do wydzielania soków trawiennych i pobudzające pracę jelit. Sprzyja to spalaniu tłuszczu i szybszej przemianie materii. Co ciekawe, właściwości te dotyczą jedynie zbędnych tłuszczów w organizmie. Jeżeli zatem nie mamy problemów z nadwagą, nie stracimy na wadze.

Ponadto w skład herbaty pu-erh wchodzą związki mineralne, mikroelementy, kofeina, mangan, wapń, fluor, olejki eteryczne i białka. Specyficzny smak tej herbaty nie należy do szczególnie przyjemnych, sam zapach może być drażniący, ale korzyści, które płyną z picia tego napoju, mogą sprawić, że dla zdrowia spróbujemy się przemóc.

Dlaczego warto ją pić?

Picie herbaty pu-erh wpływa na:

walkę z nadwagą;

polepszenie koncentracji;

krążenie obwodowe i mózgowe;

pamięć;

obniżenie poziomu cholesterolu;

pracę wątroby;

regulację układu trawiennego;

obniżenie ciśnienia.

Herbata pu-erh dodatkowo wzmacnia organizm i polepsza nastrój.

Sztuka parzenia

Najlepsza herbata pu-erh to jej wersja liściasta. Jest mocniejsza i można ją zalewać wrzątkiem nawet trzykrotnie, nie tracąc charakterystycznego smaku i aromatu. Warto również wiedzieć, że dodawanie do herbaty cukru może częściowo zneutralizować niektóre lecznicze właściwości.

Jeżeli dla zdrowia jesteśmy gotowi przecierpieć nieszczególny smak, pijmy herbatę pu-erh bez żadnych dodatków. Efekty będą skuteczniejsze zarówno dla Naszego wyglądu, jak i pracy organizmu.

Jedną, niepełną łyżeczkę herbaty pu-erh należy wsypać do naczynia i zalać wrzątkiem. Pozostawiamy napój na 3–5 minut. Dobrej jakości herbata pu-erh szybko nabiera koloru i wydziela specyficzny zapach ziemi. Herbatę pu-erh należy pić po jedzeniu.