Nafta do picia do nafta oczyszczona, którą można kupić w aptekach. Jest to produkt homeopatyczny w kroplach, który według producenta stosuje się wewnętrznie (doustnie) lub zewnętrznie (na skórę) w zależności od problemu zdrowotnego. Preparat jest wydawany na receptę.

Nafta oczyszczona (destylowana) jest środkiem stosowanym w medycynie naturalnej na różne dolegliwości, głównie na:

bóle stawów i mięśni,

pasożyty,

przerost prostaty,

egzemę,

łuszczycę,

trądzik,

opryszczkę,

odleżyny,

dolegliwości trawienne,

osłabioną odporność.

Nafta do picia w kroplach zawiera etanol. Nie należy jej podawać dzieciom ani osobom uzależnionym od alkoholu.

Niektóre źródła podają, że nafta oczyszczona rozrzedza krew, ale nie ma żadnych dowodów naukowych na takie działanie, ani na to, że jej picie pomaga na zatkane żyły. W aptekach można otrzymać wyłącznie produkt homeopatyczny. Nie wiadomo, jaką ilość nafty destylowanej faktycznie zawiera. Spożywanie innych rodzajów nafty może prowadzić do zatrucia, które zagraża zdrowiu i życiu.

Nafta destylowana dostępna w aptekach może być stosowana 3 razy dziennie po 15 kropli na łyżkę stołową wody. Spożyć należy 1 godzinę przed posiłkiem lub 2-3 godziny po jedzeniu. Naftę do picia można stosować przez 4-5 tygodni.

Spożycie nafty jako takiej jest szkodliwe. Według Centers for Disease Control and Prevention, wiele prac donosi o zatruciu po przypadkowym wypiciu nafty (zwłaszcza przez dzieci). Wypicie nafty może wywołać:

wymioty,

biegunkę,

bolesne skurcze żołądka,

kaszel,

trudności w oddychaniu,

ból podczas oddychania,

senność,

niepokój,

drażliwość,

utratę przytomności,

wtórne zapalenie płuc.

Picie znacznych ilości nafty może doprowadzić do śpiączki i śmierci.

Do skutków stosowania nafty na skórę należą oparzenia, swędzenie, zaczerwienienie, łuszczenie i ból skóry. Nie wolno wdychać oparów nafty, ponieważ może to wywołać chemiczne zapalenie płuc lub wtórne bakteryjne zapalenie płuc i trudności w oddychaniu.

