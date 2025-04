Czym jest dla nas ciało?



Każde schorzenie, które nas dotyka, jest sygnałem, za pomocą którego nasze ciało próbuje się z nami skontaktować.

W dzisiejszym zabieganym świecie zapominamy o ciele jako świątyni, darze, części nas. Traktujemy je przedmiotowo i mechanicznie. Ma trawić, przemieszczać nas z miejsca na miejsce i ładnie przylegać do sukienek.

Jak ciało wysyła sygnały?



Gdy zaniedbujesz dziecko – płacze lub krzyczy, gdy zaniedbujesz faceta – znajduje sobie kochankę, gdy zaniedbujesz przyjaciółkę – „ strzela focha”, gdy zaniedbujesz ciało – wysyła Ci sygnały. Każdy stara się komunikować na swój sposób swoje niezadowolenie.

Najpierw subtelne i delikatne: ukłucie, ból, poczucie dyskomfortu. Często jest tak, że nawet tego nie dostrzegasz, bo jesteś za bardzo odcięta od ciała. Gdy tego nie zauważasz, zmienia strategię np. powodując wysypkę, ból gardła, wzdęcia… a potem może powodować nawet choroby nerek, żołądka i poważniejsze schorzenia.

Ciało jako barometr



Każda część organizmu znajduje swoje odzwierciedlenie w konkretnej sferze życia, sposobie funkcjonowania i wyrażania emocji. Dziś chcę poruszyć temat skóry.

Skóra ma ogólnie związek z poczuciem własnej wartości. Jest swoistą zasłoną nas samych, możemy się za nią ukrywać, przybierając rozmaite maski… Jeśli chcesz określić to, co podświadomie o sobie myślisz, opisz stan swojej skóry: "moja skóra jest sucha, delikatna, zaniedbana, dopieszczona, poraniona...".

Emocja, która towarzyszy wszelkim problemom ze skórą, dotyczy poczucia wstydu. Jeśli masz problemy ze skórą, najwyraźniej bardzo zwracasz uwagę na to, co powiedzą o Tobie inni, a to przeszkadza w tym, by być naprawdę sobą.

Poważniejsze problemy ze skórą mają na celu odizolowanie Cię od innych ludzi. Przez skórą następuję kontakt, przytulanie, bliskość, czułość. Twoja wysypka, łuszczenie, ropiejące krosty skutecznie odstraszają potencjalnych „przytulaczy”. Dzięki temu stajesz się „nietykalny”, bez przymusu mówienia o tym i postawienia granic za pomocą wyraźnego komunikatu. Twoje ciało robi to za Ciebie.

Jeśli zauważasz komunikaty od swojego ciała i chciałbyś dowiedzieć się, co znaczą, napisz: Ada@wysokiewibracje.pl.

Pamiętaj jednak, że zawsze jesteś w stanie sam zdiagnozować, co oznacza dana dolegliwość. Wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim ciałem i zapytasz je. To naprawdę działa.

