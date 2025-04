Spis treści:

Pigwa (łac. Cydonia oblonga) jest liściastą rośliną ozdobną i leczniczą z rodziny różowatych (łac. Rosaceae). Występuje w formie drzewa lub krzewu, które wydają twarde jasnożółte cierpkie w smaku owoce o kształcie jabłka lub gruszki. Niedojrzały owoc pigwy jest zielony, a późną jesienią zmienia kolor na żółty. Owoce pigwy rzadko je się na surowo. Najczęściej są produkowane z nich dżemy, wina, pasty, syropy lub nalewki.

Pigwa jest cenioną rośliną leczniczą, której poświęcono wiele badań. Jest bogata w fenole, flawonoidy, garbniki, terpenoidy, kwasy organiczne i glikozydy. Zawiera witaminę C i składniki mineralne, takie jak fosfor, wapń, sód i potas.

Korzystne dla zdrowia właściwości pigwy, są wykorzystywane przy takich schorzeniach jak:

cukrzyca,

zapalenie wątroby,

wrzody żołądka,

biegunki i zaparcia,

infekcje dróg moczowych,

infekcje dróg oddechowych.

W tradycyjnej medycynie znajdują zastosowanie różne części rośliny: liście, korzenie, owoce i nasiona, które wyróżniają się nieco innymi właściwościami.

Przykładowo odwar z liści pigwy jest wykorzystywany na nerwy, bezsenność, kaszel, biegunkę czy gorączkę. Nasiona pigwy są pomocne na problemy żołądkowe, biegunki i zaparcia, a wydzielane przez nie substancje śluzowe przyspieszają leczenie ran.

Owoce pigwy są stosowane przy cukrzycy, chorobach układu moczowego, chorobach dróg oddechowych i wrzodach. Dowiedziono, że ich regularne spożywanie wpływa na zmniejszenie ryzyka chorób serca i nowotworów, a także hamuje procesy starzenia się, co wynika z silnych właściwości przeciwutleniających.

Surowa pigwa nie jest trująca i jest jadalna. Uważana jest za roślinę bezpieczną dla zdrowia, jednak nasiona pigwy zawierają toksyczne nitryle, które przekształcają się w żołądku pod wpływem działania enzymów lub kwasu żołądkowego w cyjanowodór. Jest to trujący gaz. Naukowcy uspokajają jednak, że trzeba byłoby zjeść bardzo dużo pestek pigwy, aby doszło do zatrucia. Tymczasem nasiona pigwy są stosowane tradycyjnie do leczenia biegunek i zaparć. Miąższ i skórka owoców pigwy mogą być jedzone na surowo i nie powodują zatruć.

Potencjalnie zjedzenie zbyt dużej ilości pestek pigwy mogłoby powodować zatrucie. Możliwe objawy to:

nudności,

wymioty,

bóle głowy,

skurcze brzucha,

zawroty głowy,

osłabienie,

w skrajnych przypadkach: drgawki, trudności w oddychaniu, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa.

Warto wspomnieć, że literatura medyczna zna przypadki silnych reakcji uczuleniowych na pigwę. U osób z alergią na pigwę może pojawić się również wysypka kontaktowa po dotykaniu jej owoców, która w razie wystąpienia powinna nas odwieźć od zjedzenia.

Przede wszystkim roślinę stosuje się w kuchni do przyrządzania różnorodnych, zazwyczaj słodkich przetworów. Owoce pigwy możesz wykorzystać do zrobienia:

Z punktu widzenia zdrowia najlepiej używać owoców nieobranych, bo w skórce znajduje się więcej cennych składników, niż w miąższu. Pigwa może mieć owoce w kształcie jabłka lub gruszki, ale to te drugie będą mniej cierpkie i twarde.

