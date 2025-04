Jeżeli słyszałaś charakterystyczne bzyczenie i znalazłaś się w miejscu (oraz czasie), w którym mogłaś zostać pokąsana przez komary – wszystko wydaje się jasne. Często jednak na bąble jak po ugryzieniu komarów skarżą się osoby, które padły ofiarą… pluskiew!

Reklama

Pozostawione przez nie na skórze zmiany wyglądają bardzo podobnie. Często jednak układają się obok siebie (np. w rządku). Poza tym zauważasz je z reguły rano (pluskwy żerują w nocy) i podstawowa sprawa – jesteś nimi naznaczana nawet gdy nie może by mowy o sezonie na komary.

Co w takiej sytuacji robić? Dla złagodzenia objawów możesz oczywiście przetestować poniższe sposoby (zadziałają bez względu na to, co cię dopadło). Oprócz tego czeka cię bardzo dokładne sprzątanie (najlepiej z użyciem pary, bo pluskwy nie cierpią wysokiej temperatury). Warto też by było zaprosić do domu specjalistę od dezynsekcji. pluskwy bowiem to trudny do zwalczenia przeciwnik.

Domowe sposoby na złagodzenie ukąszeń

1) Okład z cebuli

Do swędzącego miejsca przyłóż świeżo ukrojony plaster cebuli. potrzymaj kwadrans.

2) Okład z aloesu

Urwij liść aloesu (najlepiej z rośliny, która ma minimum 3 lata), obierz go ze skórki i usuń kolce, żelowy miąższ przyłóż na 10-15 minut do miejsca ukąszenia. Do zabiegu możesz też użyć aloesowego soku – kilka razy w ciagu dnia przecieraj nim zmianę lub przyłóż do niej na kwadrans kompres nasączony sokiem aloesu.

3) Papka z mleka w proszku

wymieszaj (aż składniki się połączą) łyżkę mleka w proszku, łyżkę wody i szczyptę soli. papką obłóż swędzące bąble. Po kwadransie spłucz.

4) Sok z natki pietruszki

Rozgnieć kilka listków natki pietruszki i potrzyj nimi miejsce ukąszenia.

5) Kompres z octu

wymieszaj ocet pół na pół z wodą, nasącz w roztworze gazę i przyłóż na kwadrans do bąbla.

6) Sok z cytryny

Miejsce ukąszenia przecieraj kilka razy dziennie sokiem świeżo wyciśniętym z cytrynym.

7) Okład z kapusty

Z liścia białej kapusty wytnij zgrubiałe nerwy, resztę ugnieć, by kapusta zaczęła puszczać sok. Przyłóż do skóry.

8) Okład z ziemniaka

Ukrój plaster surowego zimniaka i przyłóż go na kwadrans do swędzącej zmiany.

9) Zimny okład

Zawiń w gazę lub inną cienką, przepuszczająca tkaninę kostkę lodu. Przykładaj ją na 2–3 minuty do bąbla, potem rób przerwę, a gdy skóra odzyska normalną temperaturę, zabieg powtarzaj (w sumie kilka razy).