Wellness to zjawisko holistyczne, traktuje każdego z nas jako spójną całość, stara się dbać równocześnie o nasz rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie pełnej harmonii, możliwość robienia wszystkiego, na co mamy ochotę, nawet do późnej starości.Nie odkładaj swoich potrzeb na później - chcąc jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem musisz dbać o siebie przez całe życie.Przebywaj w przyjaznym, pozytywnym środowisku. Na nasze życie istotny wpływ mają relacje z otoczeniem. Sprzyjające otoczenie może pomóc skutecznie rozwijać się, a ciągłe doskonalenie się na różnych poziomach daje większą pewność siebie, dodaje siły do pokonywania przeszkód.W poszukiwaniu wewnętrznej harmonii i spokoju każdy potrzebuje odrobiny czasu spędzonego w samotności - szczególnie na łonie natury. Chwile, gdy możemy pobyć sami pomagają w zdystansowaniu się do spraw życia codziennego, odetchnąć i zrelaksować się. Jeżeli masz problem z relaksacją zapisz się na specjalne zajęcia: np. joga, tai chi, inne techniki relaksacji.Stosuj zbilansowaną dietę, dostarczającą organizmowi wszystkich potrzebnych składników mineralnych, zapewni sprawne funkcjonowanie. Ogranicz spożywanie alkoholu, unikaj nikotyny. Staraj się utrzymywać odpowiednią dla siebie wagę.Znajdź odpowiednią formę aktywności - taką, która poza dobrym samopoczuciem fizycznym sprawi Ci przyjemność - będziesz odprężony i szczęśliwszy.Osiągnięcie tego wszystkiego wymaga dyscypliny i wyrzeczeń. Warto jednak podjąć ten wysiłek, gdyż w zamian otrzymasz dobre samopoczucie i zdrowie - a to właśnie znaczy być WELLNESS.

Reklama