Wypatrz dogodne miejsce do praktyk regeneracyjnych. Stań prosto i ustal kierunki (północ, południe, wschód, zachód) - pomoże Ci w tym położenie słońca.Stań twarzą skierowaną na południe - rozłóż szeroko ramiona, rozsuń palce i wystaw dłonie na działanie promieni słonecznych. Poczuj, jak słońce liże Twoją twarz, szyję, dłonie. Możesz kilka razy pozaciskać palce, tak jakbyś zamykał w garści tę energię, naciskając przy tym mocno palcami środek dłoni – uaktywnisz czakramy dłoniowe i słoneczna energia będzie lepiej przez nie płynąć.Oprzyj stopy mocno o ziemię, tak jakbyś chciał je wbić w głąb. Wyobraź sobie, że zagłębiają się one coraz bardziej, a z ich środka wyrastają coraz dłuższe grube korzenie i dużo małych. Teraz jesteś zakorzeniony w ziemi i podłączony do energii słonecznej. Te energie płyną wzdłuż Twojego ciała z dołu i z góry i mieszają się w okolicy serca.Gdy czujesz się zbyt mocno naładowany sokami ziemi i ciepłem słońca, pomyśl o bliskich, znajomych i wyślij im wiązkę tej energii z miłością oraz wiarą, że do nich dotrze.Pierwszego dnia takie ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 do 5 minut. Potem możesz je codziennie przedłużać, aby dojść do 20 minut.

