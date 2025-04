Jeśli wróciliśmy z pracy zdenerwowani i czymś się przejmujemy nie powinniśmy od razu kłaść się do łóżka, najlepiej wyciszyć się pół godziny. To pozwoli nam szybciej zasnąć.Nie powinniśmy objadać się przed snem, jednak lekki posiłek 1,5 godziny przed snem może nam pomóc.Postarajcie się wgrać na mp3 ciche, spokojne utwory. Gdy kładziemy się do łóżka, regulujemy głośność tak, by muzyka była ledwo co słyszalna.Pozwoli się nam to rozluźnić i co za tym idzie szybciej zasnąć.

Reklama