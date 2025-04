Odpowiednio przygotuj się do snu. Nie pij napojów z kofeiną już po godzinie 17, by nie zaburzać funkcjonowania ośrodka odpowiedzialnego za sen. Nie ćwicz zbyt intensywnie, możesz sobie pozwolić na odprężające ćwiczenia jogi lub medytację.Sprawdź, czy w pomieszczeniu, w którym zamierzasz spać nie jest zbyt duszno, ciepło i jasno. Jeśli tak, otwórz okno, skręć ogrzewanie tak, by w pokoju było mniej niż 20 stopni i zasłoń odpowiednio okna – wtedy nic nie zakłóci dobroczynnego snu.Spróbuj spać na wznak. Jeśli śpisz na brzuchu lub wciąż na tym samym boku, na Twojej twarzy mogą utrwalić się zmarszczki powstające podczas długiego leżenia na tej samej stronie twarzy. Jeśli za nic nie zaśniesz na brzuchu, Kup jedwabną poszewkę, która nie powoduje odkształcania się skóry.Śpij na wyższej poduszce. Jeśli śpisz na płaskiej poduszce, a Twoja głowa znajduje się poniżej lub na linii serca, w Twoim organizmie gromadzą się płyny i powstają worki pod oczami.Kup nawilżacz powietrza. Klimatyzacja i centralne ogrzewanie sprawiają, że powietrze traci wilgotność i „wysysa” ją z Twojej skóry. Nawilżacz sprawi, że w powietrzu będzie odpowiednia ilość wody.

