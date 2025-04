Aby chronić się przed toksynami jedz jak najwięcej nieprzetworzonej żywności (pełne ziarna, świeże i suszone owoce oraz warzywa) i pij ok. 2 litrów dziennie wody. Unikaj też pokarmów zakwaszających (np. mięsa). Nie pal papierosów oraz zrezygnuj z plastikowych i aluminiowych naczyń. Ruszaj się codziennie - w ten sposób zredukujesz stres. Bierz kąpiel z dodatkiem rumianku i skrzypu polnego.Walka z zaparciami - to podstawa oczyszczania - spożywaj produkty bogate w błonnik (patrz etap 1) i pij ok. 2 litrów wody mineralnej. Wypróbuj: zalej wrzątkiem 10 suszonych śliwek i odstaw na noc. Rano wypij na czczo wodę i zjedz śliwki. Zaparz 10 śliwek i odstaw. Wieczorem przed snem wypij wodę i zjedz śliwki. Powtarzaj przez 10 dni.Głodówka - stosowana najwyżej 2 dni - pij dużo wody mineralnej, aby wypłukiwać toksyny. Dłuższa przerwa w jedzeniu może osłabić organizm, zmniejszyć zapasy przeciwutleniaczy i glutationu chroniących przed toksynami. W czasie głodówki dostarczasz organizmowi za mało białka co hamuje odtruwanie - zachodzi ono w wątrobie w obecności białka.Dieta jednostronna - przez 1-2 dni jedz same jabłka albo tylko owoce lub warzywa oraz pij soki - przyspiesza eliminację toksyn z organizmu.Soki owocowo-warzywne - przez 14 dni między posiłkami wypijaj codziennie 1/2 litra soku z buraka i marchwi w proporcji 1:4 lub 3 razy dziennie po 1/2 szklanki soku z kwaszonej kapusty.Warzywa i zioła - jedz czosnek (silny antyoksydant, odkaża jelita) oraz zioła: aloes, lobelię, babkę płesznik, bratek trójbarwny, siemię lniane, mniszek lekarski, koper włoski, karczoch zwyczajny. Pij zieloną herbatę - wymiata wolne rodniki.Oczyszczanie wątroby - codziennie wieczorem zmiksuj sok z grejpfruta z 2 łyżkami oliwy i wypij, połóż się do łóżka z termoforem przy prawym boku. Po 9 dniach zrób 5 dni przerwy. Kurację przeprowadź 4 razy, ponieważ wątroba ma 4 płaty.Odtruwanie sokami - sok z 250 g marchwi, 75 g świeżego ogórka i 75 g buraka pij na czczo lub podziel na 3 porcje. Kuracja trwa 2 tygodnie.Kuracja cytrusowa - przez 3 dni jedz tylko pomarańcze i grejpfruty. Codziennie wypijaj 800 ml soku z grejpfrutów wymieszanego z 800ml soku z pomarańczy, 200 ml soku z cytryny i 200 ml wody.Kuracja cytrynowa - 5 cytryn zalej wrzątkiem na 15 minut. Wyciśnij sok, dodaj tyle samo miodu, wymieszaj. Wciśnij 3 główki czosnku, wymieszaj i wstaw do lodówki na 7 dni. Pij łyżkę dziennie.Napar z dzikiej róży - 2 łyżki owoców dzikiej róży zalej 200 ml wody i gotuj 15 minut. Ostudź, przecedź i pij 1/3 szklanki 3 razy dziennie przez 2 tygodnie.Napar z natki pietruszki - 2 łyżki posiekanej natki pietruszki zalej szklanką wrzątku, parz 30 minut pod przykryciem. Pij 3 razy dziennie po 1/3 szklanki.

