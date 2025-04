Tak samo jak prawdziwe należy je szczotkować 2 razy dziennie - minimum 2 - 3 minuty. Co do past to warto je zmieniać co jakiś czas. Ważniejsza niż pasta jest szczotka, która ma za zadanie "wymiatać" resztki jedzenia spod dziąseł zębów. Szczoteczka do zębów powinna mieć długie włókna, najlepiej z zewnątrz miękkie.Należy stosować nici denstystyczne, które usuwają resztki pokarmowe między przestrzeniami zębowymi jakich nie jest w stanie usunąć szczoteczka. Nie wolno na siłę ciągnać nici od góry do dołu - taka czynność może uszkodzić dziąsła.Po umyciu zębów powinno się stosować jakiś płyn do płukania, który działa bakteriobójczo. Jamę ustną powinno się płukać ok. 30 sekund.

