Suszone śliwki i figi - wieczorem namocz w wodzie 3-4 owoce. Rano zjedz je na czczo, starannie, powoli przeżuwając. Popij ciepłą wodą.Sok z ziemniaków - zmiksuj surowe ziemniaki, odciśnij sok, dopraw odrobiną soku z cytryny. Pij po 1/3 szklanki 3 razy dziennie.Wywar z łusek cebuli - 50 g łusek cebuli zalej litrem wrzątku, gotuj na małym ogniu przez 10 min., odcedź i przelej do butelki. Pij po 3 kieliszki do wina dziennie.Kminek - raz dziennie żuj łyżeczkę ziaren kminku przez ok. 10 min., wypluj je, ponownie włóż do ust szczyptę ziarenek, znowu żuj i tym razem połknij. Popij ciepłą wodą.

