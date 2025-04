Śruta z pszenicy: 4 łyżki śruty, pokrojoną w plastry cebulę i ząbek czosnku zalej litrem wody, zagotuj i trzymaj na małym ogniu przez pół godziny. Dodaj łyżkę oliwy, świeżą natkę pietruszki, 2 łyżeczki siemienia lnianego, wymieszaj. Zjedz ciepłe.Odwar z tarniny: łyżkę wymieszanych w równych proporcjach zmielonych kory i owoców śliwy tarniny zalej 2 szklankami wody i podgrzewaj na małym ogniu przez 20 minut, nie dopuszczając do wrzenia. Odcedź i wypij ciepły.Czarny bez z koprem: wymieszaj suszone kwiaty bzu czarnego z nasionami kopru włoskiego w proporcjach 2 części bzu na 1 część kopru. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem na 20 minut. Odcedź i wypij.Senes z rumiankiem: wymieszaj po łyżeczce liści senesu i kwiatu rumianku, zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem przez 15 minut, odcedź i wypij.Aloes z miodem: ½ szklanki soku z aloesu zmieszaj z 2 łyżkami miodu. Wypij w 2 porcjach w godzinnym odstępie.Jarzębina: łyżkę przemrożonych rozgniecionych owoców zalej 2/3 szklanki zimnej wody i pozostaw na 5 godzin pod przykryciem. Odcedź. Wypij w 2 porcjach w godzinnym odstępie.Orzechy włoskie z morelami: 3 czubate łyżki orzechów włoskich wymieszaj z 3 łyżkami rozdrobnionych suszonych (niesłodzonych) moreli. Gotuj przez 20 minut w 2 szklankach wody. Ostudź i wypij w 3 porcjach w 30-minutowych odstępach.Uwaga! Są to środki doraźne, pomocne w zaparciach jednorazowych, spowodowanych np. przez nagłą zmianę diety. Przy zaparciach przewlekłych ustal ich przyczynę z lekarzem i nie ratuj się stale środkami przeczyszczającymi - powoduje to „rozleniwienie się” jelita i uzależnienie od nich jego pracy.

