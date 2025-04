Napar z selera: łyżkę zmieszanych w równych proporcjach suszonych zmielonych liści i nasion zalej wrzątkiem, odstaw na 15 minut, odcedź i pij po jedzeniu.Nasiona pigwy: łyżkę nasion zalej szklanką wrzątku, przelej do słoiczka, szczelnie zamknij i odstaw na godzinę. Od czasu do czasu energicznie potrząśnij. Potem odcedź i wypij małymi łyczkami po posiłku.Herbatka jeżynowa: łyżkę suszonych owoców parz w szklance wody przez 15 minut. Pij po zbyt obfitych posiłkach. Pomaga również przy biegunce.Herbatka kminkowo-kolendrowa: wymieszaj po łyżeczce nasion kminku i kolendry, zalej szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem na 20 minut. Odcedź i wypij.Koper włoski z anyżkiem: wymieszaj po łyżeczce nasion kopru włoskiego i nasion anyżku, zalej je szklanką wrzątku i parz pod przykryciem przez 15 minut. Odcedź i wypij.Maść majerankowa: łyżkę sproszkowanego suszonego majeranku wymieszaj z 2 łyżkami spirytusu. Odstaw na godzinę, dodaj 2 łyżki niesolonego masła i podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, póki masło się nie rozpuści. Gorący płyn odcedź przez płótno i ostudź. Maścią natrzyj brzuch i ciepło go przykryj.

