Przede wszystkim zielona pietruszka. Usunie ona z Twoich ust brzydkie zapach, a przede wszystkim dość ostry zapach czosnku.Różnego rodzaju herbatki świetnie nadają się do usuwania zapachu z ust. Idealne będą: napar z mięty czy z kozieradki. Możesz również płukać usta naparem z jeżówki. Pomoże on również na problemy z dziąsłami.Przede wszystkim myj zęby minimum 2 razy dziennie. Do tego możesz płukać je roztworem z octu jabłkowego z wodą.

