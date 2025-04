Składniki płynu: owoc jałowca, pączki sosny, kłącze tataraku, ziele skrzypu polnego Wszystkich ziół bierzemy po 50 g.Wsypujemy do dużego garnka 7 łyżek zmieszanych ziół i zalewamy 2 litrami i gotujemy przez 10 minut.Ostawiamy pod przykryciem na 30 min. Odcedzamy i wlewamy wywar do gorącej wody i przemywamy twarz.Inna mieszana: koszyczek arniki, kwiat nagietka, koszyczek rumianku, kora wierzbySkładniki mieszamy w równych ilościach, zalewamy łyżkę ziół szklanką wrzątku i gotujemy przez 5 minut. Odcedzamy, studzimy i przemywamy twarz.Ziała do picia: liść maliny, liść jeżyny, liści czarnej porzeczki, liść brzozy, kwiat stokrotki, kłącza perzuZioła w równych proporcjach zalewamy wrzątkiem,zaparzamy i pijemy po posiłkach.

