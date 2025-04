Stań z rękami splecionymi na piersiach. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że dźwigasz na ramionach wór ciężki trosk i problemów. Nie analizuj ich. Wpakowałeś tam wszystko, co Cię męczy, odbiera spokój.Zgarb się pod nim, zatocz w prawo i w lewo. Czujesz, jaki jest ciężki?Z głośnym okrzykiem odrzuć ręce do tyłu, zrzuć go i wyprostuj się. Przez chwilę oddychaj powoli, tak jakby Twój oddech był potężnym spokojnym strumieniem. Powtarzaj sobie: „jestem silny, jestem lekki jak piórko”.

