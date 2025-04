U małego dziecka w procesie oddychania bierze udział całe jego ciało – gdy nabiera powietrza widać jak pracuje jego brzuszek. Z wiekiem już się tak nie dzieje - na skutek za małej ilości ruchu, złej postawy ciała, zbyt dopasowanych ubrań, stresów. W wyniku tego osłabia się przepona, która pomaga w nabieraniu powietrza.Głęboki oddech – usiądź w wyprostowanej pozycji i naturalnie oddychając prześledź 4 fazy procesu: wdech, krótkie zatrzymanie, wydech, krótki bezdech. Dla ułatwienia na każdym etapie licz w myślach na zmianę od sześciu (wdech i wydech) i do trzech (chwile bezdechu). Na wdechu brzuch powinien się unosić, a na wydechu cofać.Wydłużenie oddechu – usiądź wygodnie, najlepiej na taborecie, oprzyj stopy szeroko na podłodze. Jedną dłoń połóż nad piersiami. Postaraj się wyczuć, co dzieje się z Twoim oddechem. Po chwili poczujesz mały ruch rozchodzący się w dół i kierunku ramion. Pozostań w tej pozycji przez 10 cykli oddechowych. Przesuń dłoń w okolice żołądka. Skoncentruj się na tym obszarze ciała. Poczuj jak Twój oddech wydłuża się i uspokaja. Po 10 cyklach oddechowych ułóż dłoń 3 szerokości palca poniżej pępka. Trzymaj ją 10 cykli oddechowych koncentrując się na oddechu.Dotlenienie organizmu – usiądź na krześle lub taborecie. Nogi oprzyj na podłodze, rozstaw je na szerokość bioder. Rozciągaj ramiona i dłonie w różnych kierunkach, zachowując miękkość ruchów. Gdy wyciągasz ramiona do przodu, plecy wyginają się w łuk lekko do tyłu. Przy takim układzie ciała zaczynasz samoistnie ziewać. Powtarzaj ćwiczenie, aż poczujesz się ”nasycony” tlenem.

