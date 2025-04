Garść rozmarynu zalewamy 1/2 litra wrzącej wody i wlewamy wywar(bez przecedzania) do gorącej wody z kąpielą dla stóp.Dodajemy łyżkę soli kamiennej. Teraz wkładamy stopy do wody.Teraz dolewamy raz po raz trochę zimniejszej wody. Temperatura początkowa nie może przekraczać 35 stopni.Pod koniec kąpieli woda może być dużo chłodniejsza. Gdy wyłożymy nogi nie wycieramy ich , tylko owijamy ręcznikiem i idziemy do łóżka.

