15 dag rozdrobnionego korzenia arcydzięgla gotuj 2 min. w litrze wo¬dy. Przecedź wywar i wlej do wanny. Kąpiel powinna trwać 20 minut. Siedmiodniową kurację możesz powtórzyć po miesiącu.2 garście suszonego korzenia kozłka lekarskiego wrzuć do naczynia z gotującą wodą. Gotuj 30 minut, odstaw pod przykryciem do naciągnięcia na 30 minut. Odwar wlej do wanny z wodą o temp. 35-37˚C. Kąpiel może trwać do 30 minut.10 dag liści szałwii zaparz w litrze wody przez 20 minut, przecedź, wlej do wanny z wodą. Kąpiel może trwać 25 minut.

