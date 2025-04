Proszek przeciw wzdęciom i zgadze - wymieszaj w równych proporcjach kminek z majerankiem i zmiel w młynku na proszek, przesyp do słoiczka, przechowuj w ciemnym miejscu. Zażywaj po łyżeczce mieszanki po posiłku przy problemach z żołądkiem i wątrobą, wzdęciach, zgagą po obfitym, tłustym posiłku. Możesz codziennie zjadać po ½ łyżeczki proszku profilaktycznie, jeśli czeka Cię świąteczna uczta. Popij dużą ilością wody.Kwas kminkowy - kilogram razowego chleba podsusz w piekarniku, pokrój w małą kostkę, zalej 10 litrami przegotowanej ostudzonej wody i odstaw na 3-4 godziny. Odcedź, do odlanej wody dodać 40 g nasion kminku, 25 g drożdży i 500 g cukru. Odstaw pod przykryciem w ciepłe miejsce. Po 3-4 dniach gotowy kwas odcedź, przelej do butelek, szczelnie zakorkuj. Przechowuj w chłodnym miejscu. Pij szklankę przed jedzeniem – jest pomocny przy problemach z żołądkiem, wątrobą, doskonale orzeźwia i leczy kaca.Syrop miodowo-kminkowy - łyżeczkę nasion kminku zmiksuj ze szklanką gorącej wody, zostaw pod przykryciem na 30 minut. Dodaj łyżkę miodu. Popijaj małymi łyczkami. To dobry środek wiatropędny i wykrztuśny.Wino kminkowe - 4 łyżki zmielonego kminku zalej butelką dobrego wytrawnego wina, szczelnie zamknij i odstaw na 2 tygodnie. Potem odcedź i pić 2-3 razy dziennie po kieliszku przy kłopotach z trawieniem.Nalewka kminkowa - 50 i kminku i 150 g cukru zalej w szklanym naczyniu litrem spirytusu, szczelnie zamknij i odstaw w cieple miejsce. Po 10 dniach odcedź przez bibułę filtracyjną. Pij kieliszek nalewki po obiedzie, aby wspomóc trawienie. Przeciwdziała wszelkim dolegliwościom przewodu pokarmowego i wątroby oraz poprawia nastrój.Herbatka kminkowa - łyżkę zmielonych nasion kminku (dla dzieci do lat 12 – ½ łyżki) zalej szklanką wrzątku, odstaw pod przykryciem na 15 minut, odcedź. Pić 2-3 razy dziennie po ½ szklanki dla pobudzenia apetytu, przy wzdęciach, zaparciach, odbijaniu, bólach brzucha. Doskonała dla karmiących matek, łagodzi napięcie, łagodnie uspokaja.

