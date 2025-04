Krem - utarte w moździerzu kwiaty wymieszaj pół na pół z lanoliną, włóż do słoika i gotuj w kąpieli wodnej przez 20 minut na wolnym ogniu. Gdy zawartość słoika trochę przestygnie, przecedź ją przez gazę i dobrze wyciśnij. Wymieszaj i zlej do wyparzonego słoika po kremie. Stosuj na noc, przechowuj na dolnej półce w lodówce.Tonik - pół butelki (z ciemnego szkła) kwiatów zalej do pełna wytrawnym białym winem i postaw w cieple. Po 14 dniach jest gotowy - do cery tłustej, przetłuszczających się włosów.Napar - łyżeczkę do herbaty pociętych kwiatów zalej w termosie szklanką wrzątku. Po 15 minutach odcedź, dosłódź miodem i pij 3 razy dziennie po ½ szklanki między posiłkami. Dodaje urody, poprawia pracę hormonów i wątroby.

