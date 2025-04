Napar - łyżkę płatków zalej szklanką wrzątku i odstaw na 10 minut do zaparzenia. Możesz go używać zewnętrznie i wewnętrznie (2 razy dziennie pij po ½ szklanki). Przy dolegliwościach wątroby i woreczka żółciowego pij 3 razy dziennie po ½ szklanki. Może służyć jako tonik do cery zanieczyszczonej.Odwar - 4 łyżki płatków zalej szklanką zimnej wody i gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez 20 minut. Odcedź. Stosuj do przemywania skóry i ran. Do nasiadówek przygotuj go podobnie, tylko z 12 łyżek na litr wody. Stosuj ciepły.Nalewka - 50 g kwiatów zalej ½ litra alkoholu, szczelnie zamknij i odstaw w nasłonecznione miejsce na 14 dni. Od czasu do czasu potrząsaj. Potem odcedź, odciskając zioła. Przechowuj w ciemnych buteleczkach. Stosuj po ½ łyżeczki w kieliszku wody 2-3 razy dziennie przed posiłkami w dolegliwościach przewodu pokarmowego, niestrawności, zaburzeniach czynności pęcherzyka żółciowego. Zewnętrznie - do okładów w stanach zapalnych skóry.Oliwka - napełnij słój płatkami nagietka, ugnieć je i zalej oliwą tak, by pokryła ich powierzchnię. Słoik szczelnie zamknij i odstaw na 3 dni w nasłonecznione miejsce. Następnie odcedź, odciskając płatki. To kosmetyk dla cery suchej i zmęczonej, nadaje skórze gładkość, ożywia jej koloryt.

