Na litr oliwy bierzemy ok. 50 g kwiatów. Kwiaty rozcieramy i rozgniatamy.Dodajemy do nich litr oliwy z oliwek. Oliwę i kwiaty należy dobrze wymieszać i wlać do dużego słoika.Otwarte naczynie przechowywać ok. tygodnia w ciepłym miejscu. Nie zapomnieć od czasu do czasu zamieszać.Po określonym czasie zamknąć naczynie i wystawić na działanie światła słonecznego.Olejek zabarwia się po kilku tygodniach na jaskrawo-czerwony kolor i jest gotowy do użycia.

