Aby przygotować mieszankę potrzebujesz: 50 g ziela skrzypu, 50 g kłącza perzu, 50 g ziela rdestu ptasiego, 50 g korzenia mniszka, 20 g morszczynu - szczególnie przydatny u osób z tendencjami do niedoczynności tarczycy.Zioła dokładnie wymieszaj. Zalej szklanką wrzątku 1 łyżkę stołową mieszanki. Po 15 minutach napar nadaje się do picia.Najlepiej spożywaj go 1-2 razy dziennie 10-15 minut przed jedzeniem. Po 3 tygodniach regularnego stosowania ziół zrób tygodniową przerwę lub w każdym tygodniu opuszczaj 2 dni (wtedy tygodniowe przerwy nie są konieczne).Stosowanie tej ziołowej mieszanki wymaga cierpliwości do jej długotrwałego stosowania.

